Mercedes no encuentra razón a su rendimiento en Francia

Aunque llegaban al fin de semana en el GP de Francia con el objetivo de luchar por la victoria, Hamilton y Russell se quedaron más lejos de la primera posición que en las últimas sesiones de clasificación.

Lewis Hamilton, que saldrá cuarto en parrilla, estuvo a casi nueve décimas del hombre de la pole, Charles Leclerc, y George Russell, sexto, acabó a más de 1,2 segundos.

El director de Mercedes, Toto Wolff, dijo que su equipo no entendió por qué no pudo cumplir con sus altas expectativas, y lamentó que una serie de experimentos que han llevado a cabo a lo largo del fin de semana no dejaran ninguna respuesta.

"Estábamos trabajando de forma lenta pero segura para volver a los primeros puestos", dijo Wolff sobre el reciente progreso de Mercedes.

"Hubo buenas señales positivas en Silverstone y luego fuimos a Austria, a una pista en la que normalmente no somos competitivos en absoluto, y pudimos ver claramente esos signos de por qué no éramos competitivos. Pero estuvimos cerca. Es un circuito corto, de un minuto, y estábamos a tres décimas, lo que era una distancia aceptable".

"Pero hemos traído un paquete de actualización bastante bueno a Paul Ricard, la pista es plana sin baches, ¡y pensábamos que podríamos esta a la caza! Pero la realidad ha sido que no hay rendimiento. No lo hay. Y no podemos entenderlo".

"No podemos averiguar qué fue mal. Experimentamos con los alerones traseros, desde poner por la mañana casi el más grande que tenemos, que Lewis describió como llevar un paracaídas detrás, hasta una versión más pequeña, que nos hace perder demasiada velocidad en las curvas".

"Luego estamos experimentando con las temperaturas de los neumáticos. Y ahí está la diferencia con Verstappen. Si me hubieran dicho que íbamos a acabar entre siete décimas y 1,1 segundos de diferencia, supone un poco una bofetada en la cara".

Mercedes fue especialmente lento en el revirado sector final del circuito Paul Ricard, pero tampoco ganó mucho en las rectas, lo que quizás sugiere que el W13 puede tener deficiencia aerodinámica.

Cuando se le preguntó por la posible explicación de su estado de forma, Wolff dijo: "No sabría decir si es el mapa aerodinámico per se, pero lo que estamos viendo es que en una sesión, pasamos de ser no muy competitivos en el primer sector a, en la segunda tanda de la Q3, ser los mejores en el sector uno".

"Está claro que hay algo que pasa, ya sea que nos afecta el viento o algo que dependa de los neumáticos, que simplemente no está funcionando en nuestro monoplaza. El coche está al límite. Y entre ser un héroe y ser lo peor, hay un margen súper fino que parece que no entendemos".

