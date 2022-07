Mercedes, en contra de los equipos que no quieren cambiar las reglas

Cargar el reproductor de audio

Un grupo de equipos, liderado por Ferrari y Red Bull, está descontento con la magnitud de los cambios que la FIA pretende realizar en el reglamento técnico para el próximo año. No están de acuerdo con la propuesta de elevar en 25 mm el borde de los suelos y levantar la parte final del difusor, lo que les obligaría a cambiar la hoja de ruta del desarrollo de los coches de 2023, algo muy caro y perjudicial teniendo en cuenta el límite presupuestario.

Algunas escuderías se preguntan si la federación internacional se ha excedido en su capacidad de imponer su ley, ya que defienden que se trata de un asunto de seguridad por el porpoising, algo que los equipos parecen haber controlado en buena medida.

Mientras los equipos presionan al presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, para que intente encontrar una solución, se prevé que el organismo rector se enfrente a un duelo con dichos equipos, incluso con un posible veto de Ferrari o de los tribunales.

Sin embargo, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, cuya escudería apoya la postura de la FIA, cree que hablar de temas legales es solo algo de cara a la galería, y que no se modificarán grandes cosas porque la federación está intentando eliminar solo los trucos que dan ventajas competitivas en torno a los suelos.

"Te preguntas, he leído en los medios de comunicación que [el cambio de reglas] no es relevante, no es un gran cambio, así que, ¿por qué están diciendo que estan amenazando con ir por el camino legal?", indicó.

"Ningún equipo va a recurrir a la legalidad contra la FIA, además, si la federación decide aplicar algo es por motivos de seguridad", explicó Wolff, quien cree que, en última instancia, si los conjuntos quieran algo es irrelevante, puesto que lo más importante es garantizar la seguridad de los pilotos por el efecto de los rebotes.

"Pienso que es lo de siempre", dijo sobre el tema. "Hay un problema inherente en los coches que no estamos viendo aquí [en Francia], ni hemos visto en Austria o Silverstone, porque son las pistas más planas del año, pero no ha desaparecido".

"Los coches son demasiado rígidos y rebotan, y si preguntas a los pilotos, probablemente habrá una mayoría que, de forma anónima, te dirá eso", continuó. "Creo que hubo una discusión entre los pilotos y un resultado del que nadie habla, y ya veremos hacia dónde va".

Cuando Motorsport.com preguntó si aceptaría un acuerdo, ya que se conoce que varias escuderías estarían comprometidas a aumentar en 10 mm el borde del suelo, Wolff dijo: "Creo que no es una cuestión de compromiso sobre las reglas técnicas, son las normas las que protegen a los pilotos y, si estos monoplazas son demasiado rígidos y rebotan, debemos hacer algo al respecto".

"Está claro que cuando compites delante quieres asegurarte de que nada cambie, y cuando no estás ahí, deseas que muchas cosas se modifiquen. Así que estas dos son las posibilidades de posicionarse. Hay que preguntar a los pilotos", añadió.

El máximo responsable de Mercedes también se tomó con humor las críticas del jefe de Red Bull, Christian Horner, quien dijo que las flechas de plata estaban presionando a la FIA para cambiar las reglas y ayudar a regresar a la lucha por las victorias.

"Creo que se aburre estando delante", expresó Wolff. "Así que bien por él, intentar trabajar con la federación internacional siempre es parte de ello".

"No sé a qué se refiere, porque al final, todos formamos parte del mismo circo, trabajamos con las mismas partes interesadas. ¿Acaso no está presionando él? ¿Se sienta en su despacho, no llama a nadie y hace lo suyo?", sentenció el jefe del equipo de Brackley.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!