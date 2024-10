Ocon: "Está claro que Alonso es uno de los mejores de la historia"

Durante la rueda de prensa del jueves del pasado GP de Estados Unidos de F1 preguntaron a dos de los pilotos presentes por Fernando Alonso, que este domingo en México disputará su gran premio número 400 en la categoría reina.

Esos pilotos fueron Carlos Sainz y Esteban Ocon, dos que le conocen muy bien por compartir nacionalidad y otro haber sido su compañero, y ambos se deshicieron en elogios.

Quizás el más llamativo fue Ocon, cuya relación con Alonso como vecinos de box en Alpine acabó en algún que otro roce. "Sí, qué carrera tan impresionante. Eso es todo lo que puedo decir", comentó el galo en un primer momento, antes de añadir: "Fernando respira carreras, come carreras, se despierta corriendo. Cuando tiene tiempo libre, va a los karts. Sólo quiere conducir y correr todo el tiempo. He hablado con él sobre lo que le motiva. Dice que no sabe hacer otra cosa. Ha sido su vida y disfruta corriendo todo el tiempo".

Para Ocon, Alonso es uno de los grandes de todos los tiempos: "Ya no tiene nada que demostrar a nadie. Está claro que es uno de los mejores de la historia. Ha ganado en la mayoría de las categorías en las que ha participado".

Sobre su etapa juntos, continuó: "Realmente aprendí mucho cuando corría a su lado en muchos temas diferentes, dentro de la pista, fuera de la pista, cómo corría, cómo piensa fuera del box. Y eso es claramente lo que más recuerdo, cómo es consciente de la estrategia de cómo le están saliendo las cosas y hacia dónde tiene que ir mientras corre. Eso no es fácil de hacer. Así que bien hecho por las 400 carreras.

Sainz, por su parte, comenzó: "En primer lugar, sólo palabras de admiración hacia Fernando y lo que ha conseguido". Una vez más, al madrileño le fascina cómo su vida ha cambiado mientras la de Alonso continúa en el mismo lugar: "Es una locura para mí pensar que cuando yo crecía, con nueve o diez años, él ya estaba en la F1. Y ahora que yo mismo cumplí 30, él todavía está en la Fórmula 1. Así que, sí. Es una locura. Y obviamente sigue aquí porque lo quiere y tiene tanto talento y velocidad a su edad que puede permitirse seguir eligiendo qué hacer con su futuro y con su vida, lo que en una parrilla competitiva con otros 19 jóvenes pilotos muy hambrientos, dice mucho de él".

Sobre si ellos se veían llegando a tantos grandes premios como Alonso, Ocon admitió: "Para ser justos, no lo creo. No creo que ningún piloto a corto plazo vaya a llegar a esa cantidad de carreras nunca, porque él sigue y va a seguir por muchos años, creo. Pero sí, menuda carrera".

El de Ferrari se refirió a Carlos Sainz padre, otro ejemplo de longevidad competitiva: "Por mi parte, tengo un muy buen ejemplo en casa con mi padre, que sigue ganando el Dakar a los 61, 62 años, así que sé lo que supone tener en casa a alguien que sigue teniendo hambre y está muy motivado con lo que hace, y mi padre es un ejemplo perfecto".

"Por tanto, puedo ver por qué Fernando tiene un enfoque muy similar a las cosas, porque se puede decir que están hechos de carreras. No pueden vivir sin las carreras. Mi padre se levanta todos los días pensando en los amortiguadores del Dakar, en los neumáticos y en su equipo, llama a su ingeniero todos los días. Y tiene 62 años. Podría estar en casa relajándose, jugando al golf conmigo. Todavía decide coger tres aviones para llegar a Marruecos en medio de la noche, para probar, durante 24 horas, un coche en medio del desierto, y alojarse en hoteles no muy buenos, ya sabes, y todavía le encanta. Y así, sí, voy a ver cómo me siento".

Por último, es algo a lo que espera al menos acercarse Sainz hijo, aunque con matices: "Creo que los calendarios de la Fórmula 1 ahora son muy exigentes y este va a ser un tema muy candente para que los pilotos decidan sobre su futuro, sobre todo si quieres tener una vida familiar estable cuando cumples 35, 40 años y empiezas a pensar en tener hijos, etc. Y ese será el principal factor decisivo para que cada persona decida si quiere seguir o no con un calendario de 24 o 25 carreras. Así que también dependerá mucho de ese factor. Si yo estaré ahí o no, ahora mismo no tengo ni idea. Pero sí me veo, después de 200 carreras en 10 años, corriendo otras 200, otros 10 años. Eso sí puedo decirlo, pero no sé cómo será".