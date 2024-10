Para Norris, Austin destruyó su impulso hacia el título de F1

Lando Norris calificó su fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos como "destructor" de su impulso y de sus aspiraciones al título de Fórmula 1 en este 2024, después de perder terreno frente a Max Verstappen.

El piloto de McLaren había llegado a Austin 52 puntos por detrás de su rival de Red Bull, y era consciente de que, con el final de la temporada cada vez más cerca, tenía que empezar a recortar su desventaja drásticamente. Pero en lugar de seguir acercándose a su rival, el británico perdió cinco puntos más tras quedar por detrás del neerlandés tanto en la sprint como en la carrera larga.

Sus esfuerzos del domingo no se vieron favorecidos por la polémica penalización de cinco segundos por adelantar por fuera de la pista a Verstappen, que le hizo pasar de la tercera posición a finalizar por detrás del vigente campeón. Cuando se le preguntó cuánto había afectado el fin de semana a sus opciones de título, Norris dijo: "Bastante. Es un destructor del impulso".

"Pero llegamos aquí con la mente abierta, sin esperar dominar, ni ganar, ni nada. El hecho de que Ferrari fuera tan rápido demostró que son igual de competitivos. Aunque hubiera pasado primero por la curva 1, nunca habría acabado primero o segundo, sólo podría haber acabado tercero".

"El único al que tenía que batir era a Max, y ese es el tipo al que no he batido. Así que, en general, ha sido un fin de semana infructuoso. Pero lo intentamos. Yo lo intenté. No fui lo suficientemente bueno, y tenemos trabajo que hacer. Yo tengo trabajo que hacer conmigo mismo", siguió.

Aunque el estado de forma de McLaren en Estados Unidos no fue tan bueno como en anteriores grandes premios, el director de los de Woking, Andrea Stella, dijo que no le sorprendía que las cosas fueran más difíciles en el COTA. Para el italiano, el contraste en cuanto a ritmo entre dominar en Singapur y estar un poco a la zaga en Austin se debió a las características de la pista.

"En comparación a Singapur, aquí hay muchas más frenadas a baja velocidad, además del viento, y sabemos que en estas condiciones nuestro coche no rinde necesariamente al máximo. No es tan bueno como en curvas de velocidad media, o con condiciones de poco viento, como tuvimos en Singapur, Zandvoort y Hungría. Sabemos que estos tres escenarios se adaptan bien a nuestro coche, pero aquí habría esperado que fuera la carrera más difícil de las seis restantes", explicó.

Stella también cree que es importante entender que el gran nivel de Ferrari en Austin no fue una enorme sorpresa, puesto que el análisis de las últimas carreras muestra que quizás los de Maranello no estaban maximizando sus posibilidades: "Han sido rápidos en las carreras anteriores de forma bastante constante. En todo caso, no fueron capaces de maximizar su potencial", añadió.

"En Bakú, Charles Leclerc, para ser justos, estaba en condiciones de ganar la carrera. En Singapur, esperábamos que fuera competitivo en la pelea por la pole, y lo mismo en la carrera. Así que no nos sorprende que Ferrari esté tan cerca. Creo que los próximos circuitos deberían adaptarse mejor a las características de nuestro coche. También tenemos que seguir desarrollándolo", siguió.

"Aquí hemos hecho algunos cambios en la parte delantera del monoplaza, pero no eran demasiado importantes en términos de impacto potencial en el tiempo por vuelta. Tenemos un par de cosas más que llegarán en las dos próximas carreras, y veremos si estamos en condiciones de alterar la competitividad del coche", finalizó.