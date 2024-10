Alonso responde: ideas de tatuaje, vida fuera sin F1, carnet de conducir y más

Fernando Alonso llega este fin de semana a sus 400 grandes premios en Fórmula 1, y en su equipo han querido que, pese a su innegable fama mundial, se le conozca un poco más. Para ello, le han sometido a un cuestionario de preguntas personales hechas directamente por los aficionados, varios de ellos españoles, en la web oficial de Aston Martin.

Por ejemplo, le preguntaron por su carnet de conducir, independiente de su licencia, y que de hecho no todos los pilotos del mundo de las carreras tienen. "Lo aprobé a la primera, a los 18 años. Llevaba esperando el carné de conducir desde que tenía 16 o 15 años", explicó. "Contaba los días, y entonces recuerdo que cumplía años en julio, pero en agosto todos las autoescuelas estaban cerradas y no había exámenes, así que tuve que esperar hasta septiembre, que para mí ese mes de espera fue tan largo como un año. Y entonces, en septiembre, aprobé el examen a la primera. Fue bastante estresante, pero salió bien".

Respecto al consejo que le daría a su 'yo' más joven, repitió algo que ya había dicho, sobre aconsejarse a sí mismo disfrutar de los buenos momentos (como sus dos títulos y el hecho en sí de llegar a ser piloto de F1). En el turno de preguntas, incluso recibió una invitación a una boda en la que las mesas tenían nombres de los equipos de F1 aunque, eso sí, tuvo que rechazarla elegantemente elogiando sin embargo la idea de esos nombres para las mesas.

Una aficionada le preguntó qué tatuaje podría hacerse ella, y contestó: "Es muy personal y muy difícil darte alguna idea. Como sabrás, yo soy fan de Japón y de la cultura japonesa y yengo un samurai en la espalda. Diría que algo en torno a la cultura japonesa. Normalmente hay un montón de ideas geniales para tatuajes. Busca algo sobre Japón y probablemente te llevarás una grata sorpresa".

¿Y qué hace Alonso cuando no está en Fórmula 1? Como podemos ver en sus redes sociales y elogian algunos de sus compañeros, fuera de la clase reina sigue pilotando el coche que pueda y entrenando, pero... ¿y en casa? "Normalmente, el deporte sería mi primera opción y lo que más me gusta hacer fuera de la F1. Cuando estoy en casa, no me gusta sentarme delante de la tele. Soy una persona muy activa, así que ir al gimnasio, jugar al pádel con mis amigos, al tenis, a la bicicleta, al fútbol, lo que sea que rodee al deporte hará que mi día sea más feliz y mejor".

"Pero también pasar tiempo con la familia. Pasamos 250 días al año fuera corriendo alrededor del mundo, y luego, cuando estoy en casa, me encanta pasar tiempo con mi familia, me encanta ir a un restaurante con ellos, tener una buena cena, relajarme también. Así que los momentos que son rutinarios y normales para la mayoría de la gente, para mí son un lujo. Disfruto siendo una persona normal fuera de la F1".

En un cuestionario así no podía faltar qué le habría gustado ser si no fuera piloto de F1, y el bicampeón admitió que no es una pregunta con respuesta fácil: "Es una pregunta que yo también me hago. No es tan fácil de responder. He conducido toda mi vida. Mi primera carrera de karts fue cuando tenía tres años y ahora tengo 43 años. Así que, 40 años de mi vida de los 43, he estado detrás de un volante. No es tan fácil imaginarme haciendo otra cosa que no sea conducir coches. Me encantan todos los deportes, en particular el ciclismo. Siempre he pensado que si no estuviera en la F1, quizá sería ciclista o algo relacionado con las bicis, mi segunda pasión".

Sobre sus ambiciones fuera de la F1, admitió que su prioridad sigue siendo ganar el tercer mundial y alcanzar la victoria 33 con Aston Martin, y en cuanto a deportes, lo intentaría otra vez en el Rally Dakar: "Y tras la F1, además, seguir disfrutando de la vida".

"Creo que todos tenemos metas fuera de nuestra actividad profesional. En el aspecto personal, siempre hay cosas que quieres conseguir. En mi caso, sería formar una familia algún día. Es algo que he ido retrasando y posponiendo porque la F1 es muy exigente y nunca estoy en casa. Ese será un objetivo en lo personal".

Sea como sea, a las 400 carreras que alcanza ahora probablemente le sigan al menos 45 más, si cumple su contrato hasta 2026 incluido. Y quién sabe si alcanzará las 500 y entonces habrá que buscar nuevas maneras de celebrarlo...