Vowles y la razón "multimillonaria" de cambiar a Sargeant por Colapinto

El director del equipo Williams, James Vowles, ha explicado que el impacto de los accidentes en el desarrollo fue el motivo de la decisión de cambiar a Logan Sargeant por Franco Colapinto.

Al piloto americano se le concedió una segunda temporada en la escudería de Grove de cara a 2024 y, aunque mostró destellos de velocidad en la primera mitad de la campaña, una serie de incidentes -incluido uno en su última cita en Zandvoort- le costaron caro y le hicieron salir del equipo.

Colapinto ha impresionado desde que se hizo cargo de su monoplaza y puntuó de nuevo en el pasado Gran Premio de Estados Unidos, aunque actualmente no tiene asiento para el año que viene, ya que Carlos Sainz se unirá a Alex Albon como piloto de Williams.

En el último podcast de James Allen sobre la F1, Vowles reveló el "multimillonario" razonamiento detrás del cambio de pilotos: "En los últimos años, los equipos se han decantado por pilotos con experiencia, en lugar de por novatos. Obviamente, en Williams, optamos por mantener a Logan en el coche, pero eso ha cambiado", dijo.

"En parte, la razón es que el ciclo de aprendizaje que necesita cualquiera de estas personas para tener éxito en este escenario mundial, entre iguales, hará que cometan errores".

Logan Sargeant, Williams FW46, salta de su coche tras un accidente. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

A lo que añadió: "Pero un error puede salir muy caro. Algunos de los nuestros este año han acabado siendo multimillonarios, tan simple como eso, y ese presupuesto va sólo a reponer piezas de lo que ya tenías, en lugar de construir futuras actualizaciones, crea un bucle infinito en el que no avanzas".

"Creo que vas a ver... has visto mucha inversión. Hay otras formas en las que estamos avanzando, y en mi ADN y en el ADN de Williams está invertir en las futuras generaciones, tanto en cuanto a los estudiantes graduados que buscan un empleo y estar en sus primeras carreras, como también en los pilotos".

"Como sabrás, eso estuvo realmente [en] mi corazón durante muchos, muchos años y sigue estando ahí, y es por eso que cuando llegamos al final del camino con Logan, fue Franco a quien pusimos en el coche, para asegurarnos de que continuábamos invirtiendo en nuestro programa de academia, que creo que tiene un gran éxito y espero que el mundo pueda ver el éxito futuro que está por venir".

"Una estadística que vi el año pasado fue que Max no tuvo ningún accidente, no hizo ningún daño que fuese realmente importante. No estoy seguro de si eso es del todo correcto, o tal vez en parte del año lo vi así, pero eso son millones que puedes invertir en los desarrollos que otros no tendrían. Así que se trata de ser rápido y eficiente, pero manteniendo la tranquilidad lo máximo posible", concluyó Vowles.