Ocon confirma que la "decisión" de Alpine F1 no se tomó tras su accidente con Gasly

A principios de semana, el equipo Alpine anunció que Esteban Ocon dejará de ser su piloto una vez que acabe la temporada 2024 de Fórmula 1, y muchos pensaron que se debía al accidente que protagonizó con su compañero, Pierre Gasly, durante la primera vuelta del Gran Premio de Mónaco. Su director, Bruno Famin, aseguró que habría "consecuencias" después del choque de los dos monoplazas de Enstone, pero, al parecer, no influyó en la decisión de la escudería.

En la previa del Gran Premio de Canadá, y ya tras conocer que no continuará en la formación francesa, Motorsport.com preguntó al piloto si todo vino a raíz de ese altercado, y respondió: "He dicho casi todo en mi declaración, pero hemos estado hablando con el equipo durante varios meses. Y Alpine es un gran grupo, Renault es un gran grupo, es el tipo de escudería que no toma decisiones en una sola carrera, hemos estado hablando, hemos acordado de forma mutua llegar a un final cuando termine el contrato".

"He pasado cinco años dentro de este equipo. Tuvimos algunos momentos increíbles o más difíciles, pero cinco campañas en términos del mundo de la Fórmula 1 es mucho tiempo", aseguró Esteban Ocon. "Estoy emocionado por el reto que tenemos por delante, terminar la colaboración en la parte alta, he sido parte durante mucho tiempo".

En cuanto a lo que se debe esperar del galo en la temporada 2025 en la máxima categoría del automovilismo, el piloto todavía no tiene nada cerrado y, como también dijo Carlos Sainz hace poco, confirmará las cosas cuando se deba: "Aún no tengo nada que anunciar. Como ya he dicho, anunciaré mi futuro a su debido tiempo, cuando llegue el momento".

"Por el momento, solo estoy centrado en lo que va a pasar, en este fin de semana, y lo que va a ser, las próximas carreras", continuó. "Creo que es bueno estar haciendo algunas carreras, que es lo más importante y lo que me entusiasma".

No obstante, a Esteban Ocon se le atacó mucho a través de las redes sociales, y en el instante en el que se le habló sobre el tema, afirmó: "Como ya he dicho, lo importante para mí es expresar lo que dije en las publicaciones de las redes sociales. Creo que era el momento adecuado para hacerlo, y he dicho todo lo que tenía que decir al respecto, no voy a volver sobre lo que ya dije en las redes sociales".

