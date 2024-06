Alonso ve "respuestas negras y blancas" en su Aston Martin F1

La temporada 2024 de Fórmula 1 para el equipo Aston Martin está siendo mucho más complicada que hace solo un año, en el que sumaban podio tras podio con un monoplaza que estaba a la altura de los más veloces. En la actualidad, están en la quinta posición el mundial de constructores con 44 puntos, bastante más lejos de la tercera plaza que ocupa Mercedes que en comparación con el sexto escalón que posee el Visa CashApp RB, aunque confían en que podrán dar un paso adelante.

Conoce más sobre Aston Martin en la Fórmula 1: Fórmula 1 Aston Martin F1 cambia su alerón en Canada y montará otro suelo

En su habitual encuentro con los medios de comunicación antes de cada cita, Fernando Alonso aseguró que en el presente curso estaban experimentando una especie de "respuestas blancas o negras", en lugar de las "grises" que tenían con el coche anterior: "Creo que las malas clasificaciones en los últimos grandes premios fueron una coincidencia, especialmente en Montecarlo, pero creo que estamos en mejor forma que el año pasado".

"Es difícil ponerlo en los datos, porque en ese momento teníamos un par de podios ya y estábamos peleando en el frente, y ahora no estamos en ninguna posición cercana al podio", indicó antes del Gran Premio de Canadá 2024. "Sin embargo, al mismo tiempo, somos un poco más conscientes de la situación, un poco más conscientes de las necesidades del coche, un poco de lo que está bien en el desarrollo y de lo que está mal".

"Hay un par de respuestas negras y blancas, que el año pasado fueron un poco más grises. Estamos solo en la carrera 9 de 24, y creo que esta temporada terminaremos en una posición muy fuerte", aseguró Fernando Alonso. "Eso es lo que quiero creer ahora".

El asturiano indicó que será un fin de semana "interesante" en el Circuito Gilles-Villeneuve, un lugar en el que sabe lo que es ganar, ya que en 2006 subió a lo más alto con Renault: "Diría que no estaremos muy fuertes después de las últimas dos carreras, eso es verdad, pero, al mismo tiempo, es un trazado muy diferente. Es una pista de stop and go, frenos y aceleración, curvas muy cerradas y giros de corta duración".

"Necesitamos que todo sea perfecto, y para que todo sea perfecto, el viernes, el sábado y el domingo, es un gran desafío en la Fórmula 1", explicó. "No lo hicimos bien en Imola y en Montecarlo, y aquí solo tenemos que hacer todo perfecto, desde el viernes hasta el domingo".

No te pierdas el Gran Premio de Canadá 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Los horarios del GP de Canadá 2024 de F1 y cómo verlo por TV

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!