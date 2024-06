Ricciardo sueña con retirarse en Red Bull F1 pese a la renovación de Pérez

La renovación de Sergio Pérez con Red Bull para las dos próximas temporadas acabó con las opciones de muchos pilotos de hacerse con ese jugoso volante en Milton Keynes. Uno de ellos es Daniel Ricciardo, quien se vio beneficiado del paupérrimo rendimiento de Nyck de Vries durante la pasada campaña para regresar a la escudería de Faenza, con el objetivo de dar al salto al 'hermano mayor' en el futuro.

Sin embargo, el nuevo contrato del mexicano, sumado a su escasez de buenos resultados, ponen al australiano en una delicada situación. En la previa del Gran Premio de Canadá 2024 de Fórmula 1, después de todas las noticias que salieron a lo largo de la semana en cuanto al mercado de fichajes, se le preguntó si la extensión del acuerdo con 'Checo' fue una sorpresa y si eso significaba algo para su futuro, a lo que dijo: "No creo que signifique nada de, 'oh, eso es todo', no lo veo como, 'oh, tal vez no voy a tener una oportunidad', o algo así".

"Personalmente, tuvo un increíble resultado en Miami [en donde fue cuarto en la carrera al sprint], pero el resto de mi temporada no ha sido lo que esperaba de mí. Así que quiero que mi año vaya mejor de lo que está siendo para ayudar con oportunidades como esa", explicó. "También soy realista, pero creo que cada fin de semana, tal vez es un paso adelante, si estoy aquí el año que viene, también me hará feliz".

En cuanto a su enfoque a partir de ahora sabiendo que Sergio Pérez renovó con Red Bull y que tiene bloqueada esa posibilidad, Daniel Ricciardo indicó: "Para ser sincero, la mentalidad no ha cambiado. Aún no hemos llegado a la mitad de la temporada, pero ya estamos bastante metidos en ella y, como he dicho, he tenido un resultado con el que estaba muy feliz y luego otros que tal vez menos, así que me responsabilizo por no hacer nada demasiado espectacular".

"Cuando estás tratando de luchar por un asiento superior necesitas estar haciendo algunas cosas bastante impresionantes, así que por eso digo, 'no creo que signifique que nunca sucederá'", afirmó sobre un posible futuro en Milton Keynes. "Todavía es un lugar en el que me encantaría terminar mi carrera, pero en el a corto plazo que no va a suceder".

"Todavía era una especie de objetivo final, pero ahora estoy aquí [en el Visa CashApp RB] y, para quedarme, tengo que hacerlo bien y conseguir más puntos, y soy feliz haciéndolo aquí", dijo Daniel Ricciardo. "Creo que el equipo está haciendo un buen trabajo para ayudarme con eso, así que sólo depende de mí".

