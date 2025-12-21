Todos

Fórmula 1

Ocon no renuncia al título: "Si no creyera, no estaría en la F1"

Esteban Ocon no tiene intención de renunciar a sus sueños de título en la Fórmula 1, aunque durante muchos años haya competido principalmente en la zona media.

Laurens Stade Stuart Codling
Editado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon ha competido ya nueve temporadas en la Fórmula 1 y, aunque pudo saborear la victoria en Hungría en 2021, nunca ha podido meterse en la lucha por el campeonato. Con equipos como Force India, Renault/Alpine y su actual empleador Haas, siempre ha faltado el rendimiento necesario para estar de manera constante en las posiciones de cabeza. El francés de 29 años sigue esperando esa oportunidad, pero no piensa en renunciar a ella.

"De lo contrario, no estaría aquí", afirma Ocon. "Ni siquiera estaría compitiendo. En este punto de mi carrera, ese es el lugar donde quiero estar en el futuro. A muchos pilotos les pasa que llegan al sitio correcto en el momento adecuado". Que Lando Norris haya podido luchar por el título este año y finalmente ganarlo, según Ocon, demuestra lo rápido que pueden cambiar las cosas en la Fórmula 1.

"Si miras 2023: pienso en Canadá, en las primeras carreras de esa temporada, en  Yeda... Allí luché con Lando. Tres carreras seguidas peleando en la última vuelta por el 6º y el 7º. Y ahora él está aquí, en un coche capaz de ganar carreras y con el que pelea por el título".

"Pienso: nunca rendirse. Esa es la respuesta honesta", añade Ocon sobre sus sueños de título. "Estoy aquí con el objetivo de luchar por ese campeonato en el futuro. ¿Por qué entrenaría tan duro de otra manera? ¿Por qué haría tanto esfuerzo para estar aquí, para pelear por la P10? Eso es lo que hacemos ahora, pero, por supuesto, no es de lo que alguna vez trató el sueño".

Verdaderos momentos destacados

En Haas F1, Ocon tuvo dificultades para adaptarse después de cinco años en el 'Team Enstone'. El francés tuvo que reconocer regularmente la superioridad de su compañero rookie, Oliver Bearman, quien al final también aportó tres puntos más al equipo. A pesar de ello, Ocon está satisfecho con los progresos que ha logrado junto al equipo.

"Creo que el punto culminante es cómo trabajamos todos juntos, cómo hemos sabido superar situaciones difíciles como equipo", explica. "El giro entre la primera y la segunda carrera, ese tipo de cosas fueron verdaderos momentos destacados".

"Las dificultades para mí son sobre todo lo que quedó hacia el final del año: los problemas que experimento con el coche, el frenado, la inestabilidad. Son cosas que realmente nos cuesta resolver, en ambos coches", continúa Ocon. "Ese sería el mayor punto bajo, diría yo. Pero el verdadero punto culminante es cómo trabajamos juntos, lo motivado que está todo el mundo y lo ilusionados que estamos con el próximo año".

