Fórmula 1

Verstappen niega el mito sobre la F1 y la paternidad: "No me ha frenado"

Max Verstappen no cree que la paternidad le haya cambiado como piloto de F1, pero sí su actitud y visión fuera de la pista.

Rahied Ishaak
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El viejo tópico del automovilismo es: tener un hijo te cuesta tres décimas por vuelta. Sin embargo, Max Verstappen no está de acuerdo con eso después de haber tenido su primera hija junto a su novia Kelly Piquet en el pasado mes de abril de 2025.

"En la pista creo que no", dice Verstappen en una entrevista de Viaplay cuando se le pregunta hasta qué punto le ha cambiado la paternidad. "Afortunadamente, creo que desde luego no me ha hecho más lento. Normalmente la gente dice que pasa eso, pero conmigo es una especie de detonante y pienso: bueno, ya lo demostraré".

La llegada de su hija Lily, por otro lado, sí ha cambiado a Verstappen fuera de la pista: "Sí, creo que me he vuelto un poco más relajado", afirma el piloto de Red Bull.

"Es importante pasar tiempo con la familia y estar en casa el mayor tiempo posible. Por supuesto que los resultados son importantes en tu vida, pero lo más importante es ser feliz en privado y ver crecer a esa pequeña. Es divertido, me gusta mucho", dice Verstappen.

Estar mucho tiempo en casa no es fácil, con 24 carreras de Fórmula 1 al año. "Y luego, por supuesto, están las cosas de marketing. Me parece que de todos modos... No estoy metido realmente en eso", dijo. "Por supuesto, también intentas que viajen contigo en determinados momentos y pasar algo de tiempo con ellos por las noches durante los fines de semana de carreras".

Verstappen celebró su 28 cumpleaños este año, lo que, en teoría, significa que todavía tiene un largo futuro por delante en la Fórmula 1. Pero en comparación con Fernando Alonso y Lewis Hamilton, que ya llevan más de 40 años en la categoría, el holandés no se siento nada atraído por una carrera así de larga.

"No me veo pilotando en Fórmula 1 hasta los 44 años, sobre todo con un calendario de 24 carreras", afirma. Y ante la pregunta de si continuar hasta los 34 años ya es mucho para él, la respuesta de es bastante clara: "Sí".

