Ocon tuvo el apoyo de la "gente correcta" en su polémica con Gasly

El piloto francés reveló que recibió el apoyo de la "gente correcta" tras su polémico accidente en el Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1 con Pierre Gasly. El galo se lanzó por el interior de su compañero en Portier en la primera vuelta de la carrera, antes de que uno se quedara fuera de la prueba y el otro sufriera graves daños.

Esteban Ocon provocó la ira del entonces director de la escudería, Bruno Famin, y días después se anunció que dejaría Alpine al final de la temporada, mientras que Haas confirmó su fichaje para el próximo curso. Incluso se le amenazó con suspenderle para el Gran Premio de Canadá, un castigo que nunca llegó a ver la luz, pero las redes sociales se volcaron en su contra, y eso generó una respuesta del propio piloto.

Después de confirmar que el director de Williams, James Vowles, que fue una parte clave de la configuración de Mercedes con la que el francés ascendió en las categorías inferiores, le hizo una llamada telefónica de apoyo, dijo a Motorsport.com en una entrevista exclusiva: "Por supuesto, es bueno tener el apoyo de la gente correcta, ha habido mucho ruido, lo que nunca es bueno".

"Ya sabes, cuando hay ruido de un lado y del otro, es siempre algo grande que sucedió, y seguro que tomó demasiada proporción, especialmente en las redes sociales, que es lo que Damon Hill dijo", continuó Esteban Ocon. "Él dijo, 'me alegro de no haber pilotado en los días de las redes sociales', eso es básicamente lo que comentó, y en aquella época habrías tenido una conversación con la prensa y luego habrías vuelto a la siguiente carrera, pero por eso hice la declaración que hice, y era importante alzar la voz en ese instante".

"No hay mucho más que decir por ese lado. Las cosas que han sucedido en el pasado son así, seguimos adelante", aseguró el galo, que reiteró que asumió de inmediato su responsabilidad en el toque del Gran Premio de Mónaco, al mismo tiempo que relativizó las críticas contra él por su intento de adelantamiento. "Cometí un error en la salida de la curva".

"No dejé suficiente espacio en la salida, pero la maniobra al principio no fue tan mala, era la salida la que estaba tan justa, y ahí es donde juzgué mal el hueco", señaló. "Y sí, por desgracia, chocamos, levanté la mano al equipo y me disculpé, pero a partir de ahí, debería haber parado. Sin embargo, las cosas han cambiado desde entonces, la gente se ha calmado en las redes sociales, y eso es bueno".

