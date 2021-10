Norris espera que hablar de la salud mental ayude a otras personas

El piloto de McLaren ha confesado que pasó por momentos difíciles en sus primeros años de carrera en la F1, ya que tuvo que lidiar con la presión de tener que rendir a una edad tan temprana.

Pero después de trabajar con un buen equipo de apoyo externo, y con el propio McLaren, el joven británico ha solucionado la situación y ahora está disfrutando de nuevo de los grandes premios.

Mientras que algunas estrellas del deporte de élite se han mostrado reticentes a ser tan sinceros sobre tales dificultades, Norris no ha tenido reparos en hablar de lo que ha vivido.

Recientemente, habló del tema en el popular programa This Morning de la ITV, y cree que es importante que adopte esa actitud. Considera que hablar de los verdaderos sentimientos puede ayudar a otras personas que tal vez tengan miedo de hablar de los problemas a los que se enfrentan.

Hablando de la creciente concienciación sobre los problemas de salud mental, Norris dijo: "Creo que ahora estoy mucho mejor que hace dos años. Y esto me hace disfrutar mucho más de todo. También puedes disfrutar mucho más de la vida".

"No estás siempre preocupado, pensando y entrando en pánico, etc. Así que la forma en que te sientes es mucho mejor. Y creo que cuanto más ves a la gente decirlo, más confianza tiene cada persona para conseguir más ayuda".

"A mí me ha ayudado mucho. Y por eso sé que puedo ayudar también a otras personas. No lo digo solo porque quiero contarlo, lo digo porque sé que otras personas sufren con ello. Así que también es una buena oportunidad para mí de intentar ayudar a otros. Y creo que también nos damos cuenta de que estos grandes atletas que lo dicen, no lo hacen solo porque quieran que la gente se compadezca de ellos".

"Es porque sabemos que también podemos ayudar a los más jóvenes o a la gente del mundo a intentar sentirse mejor también".

Norris cree que sus dificultades fueron algo por lo que otros pilotos han pasado en sus carreras, pero quizás no pudieron ser tan abiertos al respecto porque las actitudes eran diferentes entonces.

"Estoy seguro de que hay muchos pilotos, o atletas, que en el pasado se sintieron de la misma manera, pero que simplemente nunca dijeron nada", dijo. "No sé si hoy en día somos más abiertos, o si estamos más dispuestos a decir lo que sentimos, algunos de los pilotos más jóvenes".

"Aun así, no es todo el mundo. No es que todos los pilotos jóvenes digan lo que sienten. Solo han sido algunos más recientes o más deportistas los que lo han dicho. Pero creo que cuanta más gente lo diga, más gente se dará cuenta de las consecuencias y de las acciones de otras personas. Y las redes sociales pueden influir en la forma de sentir de todos".