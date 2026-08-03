Norris revela una persecución de un paparazzi durante 40 minutos
En una entrevista, el actual campeón del mundo, Lando Norris, explica hasta qué punto los intrusivos fotógrafos de prensa están vulnerando su intimidad.
Como actual campeón del mundo, Lando Norris tiene que lidiar, entre otras cosas, con los intrusivos fotógrafos de prensa. Así, este joven de 26 años ha hablado en una entrevista con The Independent sobre sus experiencias con los paparazzi.
"Fui a casa de un amigo en Londres y sabía que [una parte de] los paparazzi me seguirían durante todo el trayecto", cuenta el piloto británico de McLaren.
"Cuarenta minutos atravesando Londres. [Él] estaba ahí esperando solo para ver con quién me reunía y adónde iba".
"Fue la primera vez en mi vida", afirma el campeón del mundo de 2025, "que empecé a sentirme invadido [en mi intimidad], como si no pudiera salir de mi hotel o de mi casa sin que alguien me siguiera a cada paso. La vida privada ya no parece privada, es simplemente la vida".
"Eso forma parte de ser piloto de Fórmula 1", explica Norris. "Pero hay límites. Y no voy a aceptar que la gente me acose. Es simplemente extraño".
Precisamente tras su título de campeón del mundo, este tema es extremadamente importante para este joven de 26 años. Al fin y al cabo, Norris intenta ahora conscientemente no encerrarse en su casa, sino disfrutar de su vida lo mejor que pueda.
"Me estoy haciendo mayor y me gustaría salir un poco más a menudo", explica. "Con esto no me refiero a ir de fiesta a ningún sitio. Simplemente significa salir a comer a algún sitio y salir de casa. El año pasado no hice más que jugar a videojuegos y me sentía como un perdedor, solo en casa".
"Eso no es necesariamente malo", afirma Norris. "Me mantuve fiel a mí mismo y fui muy disciplinado. Pero en lugar de pasarme los días jugando hasta medianoche, ahora salgo con amigos hasta medianoche y voy a restaurantes. Siempre me ha gustado hacerlo, pero ahora se ve más en las redes sociales y hay cámaras por todas partes".
No obstante, Norris subraya: "Se trata de vivir una vida fuera del mundo de la Fórmula 1, y tengo todo el derecho a hacerlo".
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