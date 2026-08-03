Las dos razones de peso para no vivir en Mónaco incluso siendo piloto de F1
El único debutante de la Fórmula 1 en 2026, Arvid Lindblad, no vive en Mónaco. Y por lo que defiende, probablemente no emule a otros pilotos nunca.
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Casi la mitad de la parrilla de pilotos de F1 vive en Mónaco, donde además habitan muchos pilotos retirados y grandes personalidades de la categoría reina. Más allá del lujo al que se asocia el Principado, hay otros aspectos que llevan a los pilotos a elegir Mónaco como su residencia, pero que no han seducido al único debutante de 2026, Arvid Lindblad.
El joven británico, en una entrevista con Motorsport.com Italia, explicó por qué no solo no vive en Mónaco sino que, probablemente, nunca lo haga. Y señaló dos factores: "El primero es muy sencillo. La temporada es tan intensa que, cuando quiero descansar, quiero alejarme por completo del mundo de las carreras. Mónaco, en cambio, es Fórmula 1 incluso cuando no estás en la pista. Hay pilotos, profesionales, y se habla constantemente de carreras".
"No quiero vivir en un lugar así. Prefiero estar cerca del mar, en un lugar tranquilo donde nadie me reconozca. Donde pueda ir al cine, dar un paseo, salir con amigos o simplemente vivir como un chico normal. Es muy importante para mí. Desde pequeño, mi vida ha sido completamente diferente a la de mis compañeros. Cuando estoy en la pista, quiero ser piloto de Fórmula 1, pero cuando vuelvo a casa, solo soy un chico de dieciocho años. Quiero vivir una vida normal. Y eso es exactamente lo que puedo hacer ahora donde vivo".
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
El clima, el hecho de que sea un paraíso fiscal, el estilo de vida, la logística, o la privacidad y seguridad son algunos de los rasgos que hacen que Mónaco sea tan atractivos, pero Lindblad ve otra razón de peso, más moral, para quedarse donde está.
"Se trata de mi familia. Vengo de una familia que siempre ha trabajado muchísimo para ganarse todo lo que tiene. Mi padre corría a veces, pero no porque tuviera los medios. Todo lo contrario, de hecho", comenzó sobre sus orígenes y la dura vida que han tenido sus padres y abuelos. "Mis abuelos no tenían dinero. Hubo épocas en las que mi padre tenía dificultades incluso para conseguir tres comidas al día. Ya trabajaba a los once o doce años. La historia de mi madre también es muy singular. Mis abuelos son de Pakistán. En cierto momento, lo perdieron todo. Literalmente todo. De un día para otro, no les quedaba nada más que la ropa que llevaban puesta y lo que podían cargar consigo".
"Vinieron al Reino Unido y tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero. Trabajaron duro como médicos para rehacer sus vidas. Crecí rodeado de gente que tuvo que ganarse todo con mucho esfuerzo. Creo que por eso, incluso de niño, era tan decidido. Así me criaron. Para mí, la idea de conformarme con una vida normal nunca existió. Siempre quise hacer algo especial".
Pero... ¿y qué tiene que ver eso con no ir a Mónaco? Así lo explica el de Racing Bulls: "Conozco a mucha gente que vive allí y me dicen que, en definitiva, es una vida bastante normal. Pero en mi cabeza, todavía me cuesta aceptar la idea de vivir en un lugar que simboliza la riqueza".
"Cuando pienso que mi padre, de niño, tenía dificultades incluso para comer tres veces al día, y que mis abuelos lo perdieron todo, casi me parece injusto. Es un sentimiento personal. No digo que Mónaco sea un mal lugar. Simplemente no me siento cómodo con esa idea hoy en día. También está claro que yo soy una persona normal pero que de vez en cuando me gusta darme algún capricho, quizás, desde ese punto de vista, sea un poco contradictorio. Pero así es como me siento".
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