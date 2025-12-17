¿Cómo ve el genio Newey el papel de la Inteligencia Artificial en la F1?

Muchos ven el avance de la Inteligencia Artificial como el retroceso del ser humano, considerando que algún día la IA sea capaz de reemplazarnos completamente. ¿Y qué ocurre en la Fórmula 1? En un deporte plagado de datos, la tecnología ha ido alcanzando un nivel cada vez más importante, pero... ¿hasta qué punto?

Adrian Newey, genio técnico de Aston Martin que de hecho será su director en 2026, habló de ello recientemente, matizando que por muy importante que sea, no sustituirá a los genios técnicos de la categoría. "Esas herramientas nos permiten una mayor profundidad y comprensión, pero son exactamente eso, herramientas", explicó.

"Sigue siendo necesario el ser humano para tener las ideas y luego utilizar esas herramientas de la mejor manera posible. Incluso con la IA avanzando tan rápido como lo está haciendo, estamos muy lejos. Realmente depende en gran medida de las ideas humanas y esa es realmente la esencia de la Fórmula 1".

Aunque ya se han probado monoplazas dirigidos por IA sin piloto humano al volante, también Newey habló de la importancia de los pilotos, incluso ahora que los coches están llenos de sensores que aportan datos que interpretar.

"Cuando yo empecé no había registradores de datos a bordo, ni telemetría... La aportación del piloto era absolutamente fundamental... A medida que hemos entrado en la era de los datos podemos saber mucho sobre lo que hace el coche. Pero al final, la razón por la que el coche hace eso a muy a menudo se debe al piloto".

"Los piloto son muy a menudo animales maravillosamente intuitivos, y siguen teniendo un papel absolutamente vital".

De hecho, incluso en los simuladores donde los equipos desarrollan los coches, aún se necesitan pilotos (habitualmente se encargan de ello los pilotos reservas) para las configuraciones. "¿Que por qué necesitamos al piloto ahí en lugar de hacerlo como una pura simulación offline? Porque ninguno de nosotros ha conseguido crear un modelo de piloto lo suficientemente bueno", responde.

Y deja una frase que dicta sentencia sobre la aportación de los pilotos en esta era de las tecnologías y los datos: "El papel del piloto es tan importante como siempre lo ha sido... quizá incluso más".

PD: saludos de Jose Carlos de Celis. Ni este ni ningún artículo en Motorsport.com está hecho con IA, lo prometemos.