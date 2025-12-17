Los motivos por los que Sainz confía en un gran 2026 con Williams F1

El cambio de reglamento aerodinámico y de motores que la F1 afronta en 2026 supone un reseteo que llena de ilusión a todos los equipos y pilotos, aunque hay algunos con más motivos para confiar.

Es el caso de Carlos Sainz y Williams, que en el primer curso del español en el equipo han pasado de novenos a quintos en el mundial de constructores, y que además contarán con la unidad de potencia Mercedes, que parece la más avanzada.

Cuando en una entrevista en la COPE le preguntaron a Sainz si ve a Williams súper competitivo en 2026, contestó: "Sí, a ver, poniendo primero en perspectiva este año, ya el equipo ha pasado de ser noveno equipo a ser quinto equipo, es decir, es un paso adelante muy grande, lo cual me alegra ver y me alegra ser parte también de esa progresión, porque es un paso adelante muy grande en la Fórmula 1, ganar cuatro posiciones de un año para otro quiere decir que estás haciendo las cosas bien y vas en la dirección correcta".

"Luego, para 2026, de repente ponerme a ganar carreras, yo creo que es un poco pronto, pero sí que espero dar otro paso adelante en el que ojalá nos consolidemos ya como un equipo que está luchando muy cerca de lo que es Ferrari, Mercedes, Red Bull y compañía".

"Si seremos capaces o no de dar ese paso, que para mí creo que es el paso más complicado, el paso de pasar a ser quinto equipo a estar de repente en la lucha con esos cuatro equipos, no lo sé, pero es lo que me emociona, lo que me lo que me motiva y ser parte de esa reconstrucción de Williams sería algo increíble".

Respecto al motor Mercedes, admite que fue una de las causas por las que fichó por Williams cuando salió de Ferrari, pero recuerda que, de ser el motor referente, habría otras tres escuderías directamente rivales: "Yo confío mucho en el motor Mercedes y es una de las razones principales también por las que escogí Williams para este cambio de reglamentación, porque sabía que iba a llevar el motor Mercedes y todo lo que me llegaba del motor Mercedes era y sigue siendo positivo".

"Pero, ¡ojo! no hay que olvidarse que Mercedes va a tener motor Mercedes, McLaren va a tener motor Mercedes, Alpine va a tener motor Mercedes y Williams va a tener motor Mercedes, así que ya son ocho coches con motor Mercedes a los que hay que batir, dos de los cuales ahora mismo claramente son superiores, sobre todo McLaren. Así que por mucho motor Mercedes, también hay que hacer las cosas bien con el chasis".

Y no serán los únicos rivales: "Luego, por supuesto que Aston Martin con Honda va a estar ahí, Ferrari va a estar ahí, porque Ferrari siempre está ahí, entonces ya son seis, siete equipos que metes en la pomada que son otra vez los mismos que los que hay ahora".

Sobre los coches de 2026, que veremos en pista en poco más de un mes, admite no saber si darán mejores carreras.

"Juro que no lo sé. He probado el coche del año que viene, es un cambio radical en el simulador. Cambia mucho la película, muy diferente, creo que vamos a tener todos que acostumbrarnos, igual que nos costó acostumbrarnos a los híbridos y a la batería, tanto los pilotos como los que lo que lo veis desde casa, y si va a ser más divertido o no, yo creo que va a depender de lo de siempre, de lo apretado que esté la competición", concluyó.