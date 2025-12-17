Más de un mes antes del primer test invernal de 2026, que por cierto tendrá lugar en Circuit de Barcelona-Catalunya a puerta cerrada del 26 al 30 de enero y por lo tanto quizás no veamos nada, la FIA ha compartido una nueva impresión de cómo deberían ser los coches de Fórmula 1 el año que viene.

Los equipos ya están ultimando detalles de monoplazas en los que llevan muchos meses trabajando, y ahora la FIA ha publicado los llamados renders, imágenes hechas y basadas en el reglamento actualizado en repetidas ocasiones.

Como recordatorio, los coches cambiarán en el chasis y el motor: tendrán una aerodinámica activa, unas dimensiones ligeramente más reducidas (más pequeños, estrechos y ligeros, con un peso mínimo ligeramente inferior de 768 kilos). Teniendo en cuenta las últimas modificaciones del reglamento, se han introducido algunos cambios en el modelo de la FIA en los pontones y deflectores con respecto a la versión anterior.

Los últimos renders muestran además las nuevas señas de Pirelli para los neumáticos de 2026, que probaron todos los equipos en Abu Dhabi. Los neumáticos seguirán siendo de 18 pulgadas en 2026, pero ligeramente más estrechos para ahorrar peso.

Las primeras imágenes del concepto de los coches de la F1 2026 se publicaron a principios del verano de 2024, cuando se dieron a conocer también los primeros principios del reglamento futuro. Luego, se revelaron otros renders con la misma decoración en azul, pero ya en situación de carrera, en diciembre de 2024.

Por tanto estas fotos, un año después, se pueden considerar ya definitivas, muy cerca de lo que realmente veremos, si no en Barcelona, en los test oficiales que se disputarán en dos tandas en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20.

La decoración de los F1 de 2026 que ha presentado la FIA ahora es roja y negra, los mismos que tiene el logo de la categoría, y lleva el dorsal 26, claro guiño al año en el que se estrenarán.

Lo siguiente será ya las presentaciones de los equipos, aunque la mayoría mostrarán solo los colores y no los coches reales, y las primeras imágenes de monoplazas reales en pista, o bien durante los test o durante los shakedown que hacen y publican las escuderías.