De Briatore o Ron Dennis a Newey: qué espera Alonso del nuevo jefe

Este miércoles saltó la sorpresa cuando Aston Martin anunció que Adrian Newey sería su director desde la próxima temporada, y evidentemente se convirtió en el principal tema de conversación en la previa del GP de Qatar.

A Fernando Alonso le preguntaron y habló de ello largo y tendido, asegurando que en realidad el gurú técnico ya lideraba el equipo en cierto modo desde que empezó a implicarse en el proyecto 2026. El inglés llegó a Aston Martin Racing con la intención de meterse de lleno en el equipo, y su compromiso parece haberlo convertido ya en un tema casi personal.

Aun así, muchos se preguntan qué tipo de jefe de equipo será Newey, que después de tres décadas de éxitos y a sus casi 67 años (los cumple a finales de diciembre) estrenará un cargo inaudito para él. Cuando le preguntaron a Alonso cómo espera que sea su liderazgo, resumió: "Creo que sólo hay un estilo con Adrian, y es el rendimiento. No hay otra palabra. Es simplemente una búsqueda ilimitada del rendimiento y la perfección. Gran competidor, gran líder".

El bicampeón matizó: "Creo que todo el equipo ya está trabajando en la dirección de búsqueda de rendimiento, pero me parece que será aún más extremo con Adrian. Si podemos adoptar ese enfoque por parte de todos, será un paso importante".

Alonso recuerda cómo ha crecido Aston Martin como equipo, en número de trabajadores, pero confía en que al frente hay dos genios que pueden enseñar el camino. "No debemos olvidar que este equipo aún es joven. La base del equipo era de 300 personas hasta hace unos años", recordó. "Ahora el equipo ha crecido muy rápidamente en los últimos dos o tres años. Muchos de nuestros ingenieros son jóvenes, llenos de energía, y necesitan la guía de Adrian o de estos grandes líderes que tenemos, para que les enseñen cuál es la manera de triunfar en la Fórmula 1".

"Tenemos a las dos personas con más éxito de la historia de este deporte: Andy Cowell y Adrian Newey".

Cowell fue el gran cerebro detrás de la superioridad de los motores Mercedes en la era híbrida, que dio numerosos mundiales a Lewis Hamilton y uno a Nico Rosberg. Por su parte, Newey dio la gloria a Williams, McLaren y por supuesto, Red Bull Racing. Contar con dos ingenieros de ese calibre obliga a Aston a encontrar el camino remando en la misma dirección, y por ello en los últimos meses ha llevado a cabo una reorganización que ha dejado fuera del programa de F1 a otras piezas de renombre.

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Aunque a muchos les sorprendió, realmente Aston adoptará el triunvirato que ha lucido en otros lugares, con Newey de director, Andy Cowell estrechando lazos con Honda y dirigiendo el frente de la unidad de potencia y Mike Krack en las responsabilidades operativas en pista.

Alonso, que ha pasado por jefes de la vieja escuela en sus etapas en Renault, McLaren y Ferrari, analizó cómo ha cambiado el perfil de director, ahora más destinado a ingenieros.

"Es diferente, sí, sin duda. Pero es que el deporte es diferente y el mundo es diferente. Ahora todo se basa en el rendimiento, en intentar alcanzar la perfección cada fin de semana. El coche funciona con miles de simulaciones y reglajes perfectos, así que hay menos intuición en lo que hacemos el fin de semana. Todo se rige por datos y cosas así", comentó.

"En el pasado tenías que tratar con personalidades fuertes, cada una diferente: Montezemolo, Flavio, Eddie Jordan o Ron Dennis. Quizá era más difícil negociar los contratos. Ahora es más una cuestión de números y datos. En nuestro equipo, creo que tenemos suerte porque equilibramos ambas cosas. Tenemos grandes líderes técnicos, pero al mismo tiempo tenemos un equipo comercial muy fuerte", concluyó.