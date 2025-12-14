El balance de Aston Martin F1 de la era de efecto suelo: "No es lo que queremos"

La era del efecto suelo llegó a su fin tras el GP de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 y, para Aston Martin en concreto, las cosas no han ido como cabía esperar, pese a un breve momento de brillantez en los primeros compases de 2023, con hasta ocho podios.

Sin embargo, el balance general entre 2022 y 2025 es más negativo que positivo, tal y como reconoció Mike Krack, director en pista de Aston Martin y anteriormente jefe del equipo.

"Si somos sinceros, si nos alejamos y decimos reflexionar sobre la época, tenemos que decir que 7º, 5º, 5º y 7º... Eso no es lo que queremos. Así que fue una era difícil".

"Obviamente, todo el equipo ha estado en una gran transformación al mismo tiempo. Con la fábrica, con la construcción de todo para el futuro. Así que, obviamente, eso no facilita las cosas. Pero eso ya lo sabíamos de antes. Así que, en general, creo que miramos al futuro".

"Hubo bastantes momentos destacados... también hubo algunos momentos más difíciles. En general, si acabas 7º, no puedes estar contento por nuestras expectativas. Pero creo que aún hay cosas positivas que debemos tener en cuenta de cara al futuro".

Más sobre Aston Martin: Fórmula 1 Vídeo: así suena el motor Honda del Aston de Alonso para 2026

Para la escudería de Silverstone, haber pasado de ser quinto a séptimo este curso no es algo que ahora mismo sea una preocupación, ya que eran conscientes desde un inicio de sus posibilidades y de que el objetivo debía ser 2026 y más adelante.

"Lo más fácil en un mundo de límite de costes cuando estás en el último año de reglamento es empezar con un coche rápido. Pero si no lo tienes, entonces tienes que jugar a ponerte al día desde la primera carrera... Y nosotros sabíamos que desde el punto de vista iba a ser complicado, sobre todo en la segunda mitad de la temporada", dijo en referencia a los pocos recursos destinados a todos los desarrollos de la temporada 2025, en favor de 2026.

Y añadió: "Acabar séptimos y estar cerca de acabar sextos en el campeonato no estaba lejos de lo máximo que podíamos haber conseguido".

En cuanto a los coches en general de efecto suelo, Mike Krack explicó lo traicioneros que eran y lo complicado que era entenderlos, incluso de un fin de semana a otro, razón por la que ahora está satisfecho de dejar atrás dicho reglamento.

"Intentabas llevarlos al límite. Y a veces tenías rebotes... A veces tenías carreras en las que había niveles muy altos de inestabilidades que no tenías en la carrera anterior y cosas así todo el tiempo", concluyó.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images