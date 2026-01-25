Los neumáticos de Pirelli elegidos por los equipos de F1 para el test de Barcelona

Este lunes, dará comienzo el Shakedown de la Fórmula 1 2026 en Barcelona, es decir, cinco días de pruebas en los que cada equipo podrá elegir tres de ellos para salir a la pista de Montmeló y comenzar la preparación y el desarrollo de su coche para el nuevo curso, en el que se implementará una novedosa regulación técnica.

En el circuito español, que estará reservado exclusivamente a los equipos de Fórmula 1 y cuyo acceso estará prohibido a cualquier persona (se trata de un Shakedown a puerta cerrada), Pirelli llevará los tres compuestos más duros de su gama para el nuevo curso del Gran Circo.

Esto significa que, desde el lunes hasta el viernes, veremos en acción las gomas C1 (el neumático más duro), las C2, el compuesto medio, y las C3, que en este caso desempeñarán el papel de los neumáticos blandos.

No se trata de una novedad, ya que Pirelli siempre ha elegido esta mezcla para el Circuito de Barcelona-Catalunya. Las cargas laterales y las fuerzas ejercidas por su diseño siempre han llevado a la fábrica italiana a elegir sus neumáticos más duros y, hay que decirlo, éstos siempre han funcionado muy bien sobre el asfalto catalán.

Neumáticos Pirelli que se utilizarán durante el shakedown de Barcelona Foto de: Pirelli

Además de los neumáticos slicks, de seco, Pirelli también llevará los intermedios y los neumáticos Full Wet, los de lluvia extrema. Las previsiones meteorológicas para Granollers y Montmelò prometen lluvia en al menos dos de los cinco días de ensayos, sobre todo el miércoles y el jueves. Esto podría llevar a algunos equipos a elegir al menos una de las jornadas de posible lluvia para probar los Pirelli 2026 para lluvia en los nuevos monoplazas.

Es cierto que varios coches ya han debutado en pista Shakedowns privados (15 kilómetros en total) o 'filming days' (200 kilómetros) en asfalto mojado, pero hay que recordar que los neumáticos son siempre 'de demostración', no los que se utilizan durante la temporada para los grandes premios de Fórmula 1.

Además, Pirelli también ha difundido la hoja de elección de neumáticos, o mejor dicho, la elección de los equipos en relación con el número de compuestos elegidos para los tres días de pruebas que realizarán en Cataluña.

Neumáticos Pirelli que se utilizarán durante el shakedown de Barcelona Foto de: Pirelli

Partiendo por los equipos punteros, al mirar la foto difundida por el proveedor único de neumáticos del Mundial, es fácil observar cómo los cuatro primeros de la temporada pasada han tomado decisiones muy diferentes entre sí.

McLaren, por ejemplo, ha intentado disponer de un buen número de neumáticos de los tres compuestos posibles para pista seca: 4 duros, 10 medios y 6 blandos. Ferrari ha hecho una elección similar, con 4 duros, 12 medios y 3 blandos. Sin embargo, entre ambos se aprecia la voluntad de la Scuderia de apostar especialmente por los medios, con nada menos que 12 juegos.

Mercedes y Red Bull, por su parte, tienen dos cosas en común. La primera está relacionada con el hecho de que ambos han evitado elegir alguna de las tres opciones. Mercedes no ha seleccionado los C2, mientras que Red Bull ha hecho lo mismo con los C1. En realidad, el equipo de Milton Keynes solo ha querido un juego de medios, por lo que podrá contar con nada menos que 18 juegos de blandos. En este sentido, es la escudería que más tendrá. El segundo sería Williams, con 17, pero sabemos que el equipo dirigido por James Vowles ha oficializado su ausencia total del Shakedown de Barcelona.

La segunda cosa que tienen en común los equipos dirigidos por Laurent Mekies y Toto Wolff es la gran cantidad de juegos de neumáticos blandos que podrán utilizar. Además de los ya mencionados 18 juegos de neumáticos de Red Bull, cabe destacar los 12 de Mercedes, los mismos que Racing Bulls, y los 13 de Haas TGR.

Cadillac, el equipo que acaba de entrar en el Gran Circo, ha optado por probar los tres compuestos bastante bien: tendrán a su disposición 4 juegos de duros, 6 de medios y 10 de blandos. Audi ha tomado una decisión muy similar (2 duros, 6 medios y 10 blandos). Aston Martin, por su parte, irá con 3 duros, 10 medios y 7 blandos.

En cuanto a los neumáticos de lluvia, todos los equipos han apostado fuerte por los intermedios, que en los últimos años son los compuestos principales que se utilizan cuando aparece el líquido elemento, mientras que los 'Full Wet' han sido seleccionados por todos los equipos, pero solo con 1 o 3 juegos como máximo (Audi es el que más ha querido).