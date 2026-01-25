Briatore deja caer el interés de Horner en Alpine: "Está negociando con Otro"

El equipo Alpine es propiedad en un 24% de Otro Capital. Esta sociedad de inversión, a la que están vinculados, entre otros, los deportistas de élite Rory McIlroy, Anthony Joshua y Alexander Zverev, así como los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, compró en el verano de 2023 una participación minoritaria en el equipo francés por 200 millones de euros.

Según Flavio Briatore, asesor de Alpine, Otro Capital ya quiere deshacerse de sus acciones: "Otro quiere vender su participación en Alpine", dijo el italiano el viernes durante la presentación de la decoración de Alpine para 2026. "Hay varios grupos interesados en comprar ese 24% de Otro. Aún no sabemos quiénes son".

Una de las personas que se menciona en los rumores es Christian Horner. Sin embargo, Briatore no se preocupa por ello. "Conozco a Christian desde hace muchos años y hablo con él regularmente, pero esto no tiene nada que ver conmigo", continuó. "En el momento en que alguien compre ese 24% de Otro, nosotros seguiremos teniendo entre el 74% y el 75% de las acciones y entablaremos conversaciones. Pero, por ahora, esta es la situación».

Alpine es en su mayor parte propiedad del fabricante de automóviles Renault: "Primero hay que comprar Otro, luego Renault tiene que aceptar al comprador y después ya veremos qué pasa. Pero esto no tiene nada que ver conmigo, porque él está negociando con Otro y no con nosotros", afirma Briatore, de esta manera parece confirmar así las conversaciones entre Horner y Otro Capital.

Cuando se le preguntó si Horner podría aportar un valor añadido a Alpine, Briatore se mantuvo evasivo: "Creo que cualquiera puede ser valioso para el equipo, dependiendo del puesto en el que se le coloque".

Horner fue despedido como jefe de equipo de Red Bull hace seis meses tras unos problemas internos que estuvieron cerca de dinamitar el equipo. Desde entonces, el británico ha mantenido conversaciones con Aston Martin y Haas F1, pero no ha llegado a ningún acuerdo con ninguna de las dos escuderías. Al parecer, Horner no solo querría un puesto directivo, sino también convertirse en accionista.