Test de F1 2026 en Barcelona: horarios, reglas, días de rodaje y más

Con motivo del cambio reglamentario tanto a nivel técnico como en cuanto a las unidades de potencia, la Fórmula 1 disputará la última semana de enero, desde el lunes 26 hasta el viernes 30, la primera semana de pruebas colectivas, que no se reconocerá oficialmente como un "test", sino como un "shakedown".

Sin embargo, los equipos no podrán rodar los cinco días, tendrán horarios cerrados y reglas muy concretas por parte de la F1. Mira a qué hora serán, los días que rodará cada equipo, los pilotos allí presentes, las reglas que tendrán que cumplir y toda la información necesaria sobre la prueba que se disputará en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Horarios para los test de Barcelona en la F1 2026

A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en España: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 09:00h a 18:00h (con una pausa de 13:00h a 14:00h).

A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en México: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 02:00h a 11:00h (con una pausa de 06:00h a 07:00h).

A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en Colombia, Perú y Ecuador: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 03:00h a 12:00h (con una pausa de 17:00h a 08:00h).

A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en Venezuela y Bolivia: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 04:00h a 13:00h (con una pausa de 08:00h a 09:00h).

A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 05:00h a 14:00h (con una pausa de 09:00h a 10:00h).

Cada uno de los cinco días de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, tendrán ocho horas de duración, divididas en dos tandas de cuatro horas con una pausa de por medio de otra hora.

En horario local (España), el semáforo se encenderá a las 09:00h de la mañana, antes de pararse a las 13:00h y volver a reanudarse a las 14:00h, para ver la bandera a cuadros a las 18:00h. Debido a la diferencia horaria, en Latinoamérica el 'shakedown' será entre la madrugada y el mediodía.

Las reglas de la prueba de la F1 2026 en Barcelona

Al no contar como un test de pretemporada oficial, sino una prueba propulsada por los equipos, las reglas no son idénticas a las que impondrá la FIA en las pruebas de Bahrein.

En Barcelona, los equipos deberán seleccionar qué tres días ruedan de los cinco disponibles, obligándoles así a no salir a pista en al menos dos jornadas.

Los equipos también tendrán limitaciones en cuanto a lo que pueden hacer y lo que la F1 les permitirá compartir en términos de imágenes, vídeos y actualizaciones en sus canales oficiales. Por lo tanto, no habrá cámaras de TV grabando las pruebas ni nada similar, entre otras cosas para evitar aquellas vergonzosas imágenes de 2014 cuando se estrenaron los motores V6 híbridos.

El 'shakedown' se realiza a puerta cerrada en busca de la mayor privacidad posible, por lo que en pista sólo podrá estar el personal necesario de cada equipo.

¿Qué días rodará cada equipo en el test de Barcelona en la F1 2026?

Aunque los equipos no están obligados a publicar y anunciar los tres días en los que saldrán a la pista, algunos equipos ya han confirmado cuál será su primer día de rodaje, mientras que otros, incluso han descartado su presencia en Barcelona debido a "retrasos".

EQUIPO Lunes (Día 1) Martes (Día 2) Miércoles (Día 3) Jueves (Día 4) Viernes (Día 5) McLaren NO Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Mercedes Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Red Bull Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Ferrari SÍ NO NO SÍ SÍ Williams NO NO NO NO NO Racing Bulls Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Aston Martin Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Haas Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Audi Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Alpine SÍ Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Cadillac Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar

¿Cómo seguir en directo la prueba de F1 2026 en Barcelona?

Aunque las pruebas de Barcelona no serán retransmitidas por televisión, tampoco serán abiertas al público y, a estas alturas, todavía se desconoce si podrán trascender los tiempos y las vueltas que da cada equipos durante las sesiones, podemos confirmar que en Motorsport.com podrás encontrar toda la información posible.

Aquí podrás encontrar un directo activo durante las ocho horas de test en cada una de las cinco jornadas de test con toda la información al instante, fotos, vídeos y mucho más. Obviamente, también encontrarás las noticias más importantes y crónicas de cada día.

¿Cuál es el objetivo de la F1 con el 'shakedown' de Barcelona?

En un principio, la Fórmula 1 y la FIA sólo tenían previsto realizar dos test de pretemporada en Bahrein, del miércoles 11 de febrero al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 de febrero al viernes 20 de febrero.

Sin embargo, debido al gran cambio reglamentario en el aspecto técnico y, sobre todo, en las unidades de potencia, con un reparto de potencia al 50% entre el motor de combustión y la parte eléctrica, los equipos propusieron llevar a cabo esta prueba en Barcelona para intentar identificar con más antelación los posibles problemas y evitar imágenes dantescas como las de 2014, cuando muchos coches ni tan siquiera podían dar más de una o dos vueltas seguidas sin detenerse en la pista.

Por lo tanto, el objetivo de los equipos no será comprobar el rendimiento de sus coches, sino verificar que todos los sistemas del coche funcionan correctamente, buscar cualquier posible, fugas, errores de software o problema estructural y, obviamente, entender los nuevos conceptos aerodinámicos, especialmente el regreso de la aerodinámica activa.