Sorpresa de Haas F1: el VF-26 debuta en pista en Fiorano

Haas salió a la pista de Fiorano el sábado por la mañana para completar los primeros km del VF-26 con Bearman al volante, con el objetivo de comprobar el funcionamiento de todos los sistemas.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:
Oliver Bearman, Haas VF-26

Veinticuatro horas después de Ferrari, la pista de Fiorano vuelve a ser protagonista, una vez más con un coche impulsado por la unidad de potencia del Cavallino Rampante. El rugido del VF-26 rompió el silencio al salir a la pista el sábado por la mañana para completar los primeros km antes de viajar a las pruebas de Barcelona de la próxima semana.

Un debut significativo, ya que el equipo estadounidense pudo comprobar el correcto funcionamiento de todos los componentes del monoplaza antes de estas primeras pruebas conjuntas, donde los equipos solo dispondrán de tres días de acción para recopilar datos y empezar a conocer los coches.

Una oportunidad que hay que aprovechar al máximo, y por eso varios equipos han querido asegurarse de que todo funcionara correctamente, para detectar y resolver cualquier pequeño problema de fiabilidad, siempre posible cuando se trata de un proyecto totalmente nuevo como el de 2026.

El encargado de conducir en el circuito el nuevo monoplaza por primera vez fue Oliver Bearman, un joven producto de la cantera de Ferrari, que llegó a Haas la temporada pasada como piloto oficial después de haber desempeñado el papel de piloto reserva. El VF-26 fue uno de los primeros monoplazas en ser desvelados durante el invierno, pero solo a través de una serie de renders.

La prueba en Fiorano ha ofrecido por fin un primer contacto real con la pista, confirmando también algunos elementos que ya se vislumbraban en las imágenes renderizadas, como el alerón delantero y una caja de aire de generosas dimensiones para garantizar la correcta refrigeración del VF-26.

Ahora la mirada se dirige a Barcelona, donde el equipo dirigido por Ayao Komatsu tendrá la oportunidad de conocer más a fondo el nuevo monoplaza del equipo Haas.

