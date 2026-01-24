Ferrari rompe un tabú y revela el peso del SF-26: está cerca del límite

Ferrari no hace declaraciones, pero tampoco se esconde. El SF-26 que ayer realizó el shakedown en Fiorano con Lewis Hamilton y Charles Leclerc ya es un monoplaza real, no muy diferente respecto a las imágenes difundidas casi al mismo tiempo que salieron a dar la primera vuelta en la pista y tampoco muy lejos del monoplaza que comenzará las pruebas en Barcelona el próximo martes, en el segundo día del test colectivo a puerta cerrada.

Los hechos, por tanto, desmontan la teoría de los que decían que habría dos Ferrari: un "Step A" para las pruebas y un posterior "Step B" para el debut de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el GP de Australia.

Loic Serra lo aclaró personalmente durante la rueda de prensa. El director técnico francés quiso explicar "que habrá evoluciones del coche, sin duda. Quiero decir, que el desarrollo no comenzará con el inicio de la temporada, sino que también estará presente durante las pruebas de invierno. Luego, en cuanto a lo que se podría definir como un gran desarrollo, sin duda habrá algunas evoluciones".

Ferrari, por lo tanto, como todos los demás equipos, intentará aprovechar al máximo el (poco) tiempo disponible para descubrir y conocer un monoplaza que representa un cambio brusco con el pasado reciente, con verificaciones minuciosas de cada elemento.

El proyecto se ha cuidado mucho en las elecciones de base (que encuentran muchas analogías con el Mercedes W17) y en la definición de los detalles, gracias a "una parte más integrada del cambio arquitectónico global del vehículo", según ha confirmado Enrico Gualtieri, director técnico de motores. Cada aspecto del coche se ha integrado perfectamente.

El coche es más corto y estrecho por normativa y, ya desde las primeras imágenes, se descubre lo diferente que es el impacto visual. Con lo que consideramos como un motivo de orgullo, Ferrari ha oficializado en la ficha técnica del SF-26 el peso: 770 kg con agua, aceite y piloto.

Pese al miedo que había al sobrepeso de cara a 2026, en Maranello aseguran que el coche de base sólo está 2kg por encima del valor mínimo reglamentario, que es de 768 kg.

Si tenemos en cuenta que los F1 2025 no podían bajar de los 800 kg, pero tenían de unidades de potencia que eran 34 kg más ligeras que las actuales, es una gran noticia para Ferrari.

Charles Leclerc, Ferrari SF-26 Foto de: Federico Basile | AG Photo

Por lo tanto, parece evidente que el equipo no se ha limitado a los 30 kg para compensar la mayor masa de la unidad de potencia, sino que ha sido necesario un drástico trabajo de adelgazamiento. En parte, el ahorro se ha conseguido gracias a una distancia entre ejes más corta (3400 mm frente a 3600 mm) y a una anchura reducida (de 1900 mm a 1800 mm), pero todo lo demás se ha conseguido gracias a un minucioso trabajo que ha implicado el diseño de todos los aspectos del monoplaza.

En la fase de desarrollo, es posible que Ferrari haya previsto un aligeramiento extra para introducir un pequeño lastre, muy útil para encontrar el equilibrio adecuado del coche cuando está en la pista.

Por lo general, con las actualizaciones aerodinámicas y la adición de elementos pequeños o grandes, la masa tiende a aumentar, por lo que la reducción de peso debe estudiarse en consecuencia.

Es difícil saber hasta dónde llegarán los rivales, pero hay quien teme tener que empezar con un peso que podría superar los 10 kg (lo que supone unas tres décimas por vuelta). Loic Serra confía en un Ferrari sólido, por lo tanto fiable, y espera que el SF-26 sea una buena base para sostener un proyecto que claramente apuesta ser muy flexible en su desarrollo.