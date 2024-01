"Payasos", "panda de idiotas" y más: Steiner y sus momentos icónicos en F1

Este miércoles se hizo oficial la salida del italoamericano Gunther Steiner como director del equipo Haas de Fórmula 1, antes del inicio de la temporada 2024.

Al frente de la escudería en la máxima categoría del automovilismo desde antes de que el equipo se incorporara a la parrilla, cuando el grupo estadounidense aún afianzaba su proyecto para entrar en la élite mundial de las carreras, Steiner ha dirigido Haas desde 2014.

El sustituto de Gunther, que también ha estado en la Fórmula 1 con Haas desde el debut del equipo en la parrilla en 2016, será el japonés Ayao Komatsu, que hasta entonces era el jefe de ingeniería de pista del equipo y coordinaba a los ingenieros de la escudería estadounidense en la categoría.

Antes de llegar a Haas en 2016, Komatsu trabajó para BAR y Renault/Lotus, y ahora toma el relevo de Steiner.

Gunther, sin embargo, seguirá marcado por su personalidad, tan apreciada por los aficionados del 'Gran Circo', especialmente por sus apariciones en la serie documental de Netflix sobre la F1, Drive to Survive (DTS).

Protagonista de la serie desde las primeras temporadas del documental, cuando equipos punteros como Mercedes y Ferrari no participaban en Drive to Survive, se 'ganó' al público, especialmente a los más jóvenes, con sus polémicas y divertidas frases. Motorsport.com recuerda algunas de ellas a continuación:

Steiner caga en la 'p...' de Kevin Magnussen

"Me cago en su p… ¿pero quién se ha creído que es? ¡Eh, dile que quién coño se cree que es para romper mi puerta! Y si no quiere volver, más vale que me lo diga ahora. Se ha cargado la puta puerta de mi oficina, no sé dónde está, pero se puede ir a hacer puñetas”

"Los dos, mierda. Tenemos como pilotos a un par de gilipollas, esto no puede seguir así, vamos a hacer cambios. Si de mí dependiera, ahora mismo los echaba a los dos", dijo Steiner después de que Kevin Magnussen, el piloto danés de Haas, diera un portazo en la oficina de tras una acalorada discusión. El otro piloto en ese momento, el francés Romain Grosjean, también tuvo problemas con su compañero y el equipo.

Más insultos de Steiner a Magnussen y Grosjean

"Me importa una mierda quién tenga la razón (…). No me vengáis con gilipolleces. Gene pone de su bolsillo 100 putos millones al año y ahora se está planteando cerrar el grifo y dejarnos a todos con el culo al aire porque los dos sois idiotas perdidos. Ya está, no tengo nada más que deciros, y si no os parece bien os podéis largar de aquí y no volver jamás", dijo directamente a Magnussen y Grosjean.

También dijo sobre ellos: "Lo de hoy ha vuelto a ser un espectáculo lamentable, todo el día lloriqueando porque los neumáticos no van bien. Callaos ya, porque parecemos todavía más idiotas de lo que somos".

Además: "Si os tengo que estar cada día diciendo que hagáis vuestro trabajo, os habéis equivocado de sitio, esto no es una puta guardería".

Y por último: "Estoy hasta los mismísimos de vosotros dos, habéis fallado al equipo y me habéis fallado a mí, que os he estado defendiendo todo este tiempo".

Steiner a su ahora sustituyo Ayao

El japonés fue uno de los más cercanos a Steiner, y en Drive to Survive a menudo era testigo de los enfados de Steiner. "Me cago en todo, Ayao, si es que seguimos dando tumbos sin llegar a ninguna parte. Es como darse cabezazos contra una pared. Teníamos un coche que era un puto cohete, ¿dónde la hemos cagado? En algún momento hemos metido la pata hasta el fondo", le dijo sobre los problemas del coche en 2019.

Steiner, a los técnicos de Haas

"No entiendo una mierda, el coche no era una tartana, ¿cómo hemos podido desarrollar algo que va tan lento? Averigua el problema y avanza para solucionarlo, en lugar de decir 'esto es mejor'. No lo es. '¿Esto es mejor? No lo es", dijo en una reunión con el personal técnico del equipo.

Steiner y el peso de Kevin Magnussen

"Vives cerca de aquí, ¿no? Podrías venir andando, ¿verdad? No te vendría mal...", le dijo a su piloto, aludiendo a su estado físico, insinuando que le vendría bien adelgazar. Esa y otras frases las decía en un tono humorístico, con media sonrisa, pero guardando siempre dentro una pizca (o mucha cantidad) de acidez.

La ironía de Steiner con Grosjean

Después de un episodio de mala suerte para Haas, se produjo una curiosa conversación de Steiner con Grosjean. El piloto creía que su jefe se estaba lamentando del infortunio, pero...

-Steiner: "Te juro que no sé qué hacer…"

-Grosjean: "Ya, da mucha rabia…".

-Steiner: "Ah no, si estaba pensando que no sé qué hacer aquí, he dejado hasta de ver la carrera, total, ¿para qué?".

Mick Schumacher y su preocupación por los frenos

"Está preocupado por el sobrecalentamiento de los frenos. Qué tontería. Va tan despacio que no necesita frenar", dijo Steiner sobre el ex piloto alemán de Haas. Gunther fue uno de los responsables de cambiar al hijo de Michael Schumacher por el veterano alemán Nico Hulkenberg.

Los pilotos de Haas, de estrellas del rock a idiotas/payasos

"Hemos terminado cuartos y quintos aquí otro año, y parecíamos estrellas de rock, pero ahora somos una panda de idiotas. Un puñado de payasos", dijo Steiner, en una de sus frases más icónicas y memorables, tras el pobre rendimiento de Haas en 2018 en comparación con 2017.

No sabemos si Haas lo echará de menos, pero los aficionados que siguen 'Drive to Survive' sí lo harán. Como noticia positiva para ellos, la temporada que saldrá las próximas semanas es sobre 2023, y ahí seguirá apareciendo, por última vez, Steiner.