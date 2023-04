Por qué no solo Drive to Survive explica el éxito mundial de la F1 La famosa serie de Netflix ha sido todo un éxito mundial para el crecimiento de la Fórmula 1, pero no solo 'Drive to Survive' explica el auge del campeonato.

Por: Fabien Gaillard Cargar el reproductor de audio Se ha convertido en algo común relacionar el auge de la Fórmula 1 con la creación de 'Drive to Survive' en Netflix, pero ese análisis parece ignorar otros factores que han influido en el crecimiento del campeonato. En ese contexto, el presidente del Gran Circo, Stefano Domenicalli, quiso poner los puntos sobre las íes: "Es más que eso. Por supuesto que debíamos ver cómo conectar y permanecer conectados con los aficionados". "Están en el centro de nuestra relación, no hay duda de ello, algunos lo son de toda la vida, apasionados y tradicionales, y si solo nos centramos en ellos, perderemos muchas otras oportunidades", dijo el italiano a Speedcafe. "Lo que hicimos, estratégicamente [fue mirar] cómo podíamos adaptarnos y atraer a nuevos aficionados que no estaban interesados en nuestro deporte, y a los que habría sido imposible llegar con un método tradicional de comunicación, así que trabajamos en las redes sociales, en la activación y en conectar con los pilotos y equipos". De hecho, uno de los mayores cambios en la era posterior al mandato de Bernie Ecclestone ha sido que la Fórmula 1 se ha adentrado en la modernidad de la comunicación, alejándose del modelo austero que caracterizaba a la antigua categoría, acercándose a una apertura más grande, invirtiendo en las redes sociales. "Netflix es otra forma de hablar de la Fórmula 1 y de intentar no centrarse solo en los detalles del deporte, en lo que es la Fórmula 1, en las carreras en particular, sino hablar de la Fórmula 1 como un evento mayor, un espectáculo y algo que puede llamar la atención", añadió Domenicali. Ayudar a la conexión con los aficionados y la Fórmula 1 Llamar la atención es solo una parte del esfuerzo, puesto que también han tenido que modificar drásticamente en el último lustro, pero con cautela, para que la competición esté a la altura de la comunicación. Cada uno tendrá su punto de vista sobre lo que está bien o mal, pero la ayuda de Liberty Media ha provocado un vuelco en términos económicos. Perpetuar el campeonato y, al mismo tiempo, sus equipos, fue un caballo de batalla que motivo notablemente a la aparición de un límite presupuestario, pero no fue el único paso dado en ese sentido, ya que el reglamento técnico se simplificó para estandarizar partes de los monoplazas. La idea era limitar el potencial de los equipos más prestigiosos para garantizar que los más pequeños pudieran entrar en la batalla: "Esa ha sido y será otra parte importante en la ecuación, y también está la forma de utilizar nuestra plataforma para no hablar solo de eventos deportivos, sino también de valores más allá de la Fórmula 1". "Hablar de diversidad, sostenibilidad, nuestra plataforma para el combustible sostenible, etc. Si pones todas esas cosas juntas y las mezclas, creo que por eso, en los últimos dos años, hemos sido capaces de transformar el mundo de la Fórmula 1 en el que conocemos hoy". Sobrevivir a la pandemia de la COVID-19 Un último aspecto que a menudo se pasa por alto pero que es igual de crucial fue la forma en la que la categoría llenó el vacío provocado por la pandemia de la COVID-19. Mientras que los eventos deportivos internacionales se encerraban en la primavera de 2020, la Fórmula 1 fue una de las pocas competiciones importantes que se reanudaron, captando al público de la televisión, pese a las dificultades financieras y logísticas. "Podría haber sido el fin del juego", dijo Domenicali. "Estábamos en una situación en la que, financieramente, habíamos perdido mucho dinero porque, por supuesto, no podíamos tener personal, hacer carreras, tuvimos que empezar la primera temporada del COVID-19 más tarde, con menos grandes premios, etc., pero como siempre, cuando hay un problema, hay una oportunidad, y tengo que decir que por esa visión, nuestros accionistas y Chasey [Carey, antiguo presidente de la Fórmula 1], invertimos en el campeonato". "Fuimos capaces de crear el protocolo para dar la vuelta al mundo", explicó el italiano. "Mantuvimos vivo el sistema en los peores momentos, fue entonces cuando sentamos las bases del crecimiento que hemos visto en cuanto se alivió un poco la pandemia, pero ese fue el instante decisivo de nuestro éxito". Conoce todo sobre 'Drive to Survive': F1 Drive To Survive: Temporada 5; fecha, capítulos y cómo ver ¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano! compartidos Bet here Bet now Bet here Bet now "Ayrton Senna sabía que era el mejor del mundo antes que nadie" compartidos