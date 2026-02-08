Los nombres de equipos más raros de la historia de la F1

Aunque ya van tres años desde que Red Bull decidió cambiar el nombre de AlphaTauri por el de Visa Cash App RB o Racing Bulls, muchos siguen sin acostumbrarse y de hecho hay quien todavía les llama "Toro Rosso" (¡incluso Fernando Alonso lo hace!). En la lista oficial de inscritos el nombre más largo es precisamente el del Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team, y esa denominación comercial "choca" con la del Audi Revolut F1 Team o con la nueva de McLaren, ya que el equipo campeón recupera un patrocinador mítico, Mastercard.

Por ello, en Motorsport.com quería recordar algunas excentricidades, algunas de las extrañas nomenclaturas de equipos a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Mira.

MasterCard Lola

Lola, un equipo relativamente exitoso, especialmente en competiciones de coches deportivos, decidió probar suerte en la Fórmula 1 por primera vez como una escudería propia con el patrocinio de Mastercard en 1997, pero ni siquiera consiguió clasificarse para el estreno de la temporada en el Gran Premio de Australia y abandonó su empeño en lo más alto.

Casualmente Mastercard aparece en el nombre del equipo vigente campeón: McLaren será McLaren Mastercard Formula 1 Team. ¿Les dará la misma suerte?

Andrea Moda

El equipo entró en la Fórmula 1 en 1992 mediante la adquisición de la escudería Coloni, y pasó a llamarse Andrea Moda en honor a la marca de zapatos de su propietario, Andrea Sasseti. Una lógica similar utilizó Red Bull con AlphaTauri, la marca de ropa de la empresa austriaca, y al igual que la experiencia de aquel antiguo conjunto, la 'jugada' de los de Milton Keynes para promocionar su otro negocio no funcionó. ¿La solución? Visa Cash App, puesto que AlphaTauri y Andrea Moda no funcionaron como Benetton.

SportPesa Racing Point F1 Team

Si Sauber, que hasta la temporada 2023 era Alfa Romeo y en 2026 es Audi, tuvo Stake como patrocinador principal en 2024 y 2025, otro equipo de la actual parrilla ya tuvo una plataforma de apuestas como nomenclatura. Se trata de Aston Martin, que en 2019 aún era Racing Point y contaba con SportPesa como socio principal para ese año. Sin embargo, el acuerdo solo duró una campaña.

Equipes Life, Zakspeed y EuroBrun

El primero se llamaba así porque traducía el apellido de su fundador, Ernesto Vita. Sin embargo, apenas sobrevivió en la temporada de 1990, la única que disputó, mientras que el segundo es un juego de palabras que también implica a su propietario, Erich Zakowski, y la velocidad, aunque los coches no eran tan rápidos, puesto que solo sumaron dos puntos en 53 carrera entre 1985 y 1989. ¿EuroBrun? Una fusión del nombre del fundador Walter Brun y el nombre del equipo de su socio, Euroracing. ¿Creativos? No demasiado.

Spirit

Si EuroBrun no sumó nada en 21 carreras entre 1988 y 1990, Spirit lo hizo peor, sin ningún punto en 23 grandes premios entre 1983 y 1985. En cualquier caso, su nombre es más atrevido, puesto que procedía de una valla publicitaria japonesa en Tokio del proveedor de neumáticos, Bridgestone. El eslogan era 'Come Racing Spirit', algo bastante burdo que enamoró a uno de los fundadores del equipo británico, John Wickham.

BMW Sauber F1 Team-Ferrari

De hecho, el nombre anterior no era el oficial de la escudería en 2010, puesto que la nomenclatura registrada no incluía 'Ferrari'. Sin embargo, merece la pena mencionarlo por el curioso episodio de la 'fusión' de dos gigantescos fabricantes de automóviles de la época, aunque uno de ellos estuviera a punto de desaparecer, puesto que con la crisis económica, BMW optó por abandonar la Fórmula 1 y volvió a vender a Peter Sauber su parte, quien reformuló su acuerdo de motores con los de Maranello, pero por razones burocráticas continuaba con la marca germana en el nombre.

Si se trata de fusión, desde 2026 Haas está unido a Toyota, por lo que se llama TGR Haas F1 Team.

Goldie Hexagon Racing

Como se le ocurrió a Paul Michaels la idea de nombrar a un equipo de carreras como Goldie Hexagon Racing sigue siendo un misterio. La primera palabra vino del patrocinador John Goldie, pero la segunda fue un poco especial, con un propietario que compitió desde 1972 en citas fuera de la Fórmula 1 sin resultados significativos, cuando eran Hexagon Highhate.

Dos años después, el equipo debutó en el Gran Circo, y no le fue nada bien, puesto que John Watson tan solo consiguió un cuarto puesto como mejor resultado, aunque si hubiera sido ocho segundos más rápido, podría haber hecho podio. Sin embargo, sus intentos por volver a competir un curso después se vieron ensombrecido por Bernie Ecclestone, propietario de Brabham, por lo que Michaels retiró la escudería para solo volver a correr en una cita no puntuable en Brands Hatch en 1977. Más tarde, Hexagon abandonó silenciosamente el automovilismo, para regresar de una manera muy tímida en 2011 como patrocinador en un campeonato clásico británico.

Osella

Se trata de un nombre que puede sonar a algunos aficionados. La marca de coches italiana fue fundada por 1965 por Enzo Osella para participar en carreras en su país, y recorrió los circuitos de todo el país con un Abarth, hasta que en 1975 tuvo la oportunidad de competir con su equipo en el Campeonato de Europa de Fórmula 2.

Su éxito fue tal que BMW le convenció de dar el paso en el campeonato mundial de esa categoría, y en 1980, el trabajo dio su recompensa. Eddie Cheever fue el piloto con el que consiguieron tocar la gloria en las pruebas inferiores a la Fórmula 1, pero lejos de ello, Osella no consiguió puntos en su estreno.

Hasta 1982, cuando Jean-Pierre Jarier finalizó cuarto en el gran premio celebrado en Imola, no sumaron nada, en la que fue la mejor actuación de la escudería. Más tarde, fueron quintos con Piercarlo Ghinzani en una cita del 1984, mientras que Huub Rothengatter llevó el coche azul hasta los puntos un año después. No obstante, Enzo Osella vendió el conjunto en 1990 a Gabriele Rumi, quien lo renombró con Fondmetal.

Tecno Racing Team

El nombre Tecno Racing Team sugiere que el equipo tenía muchos conocimientos técnicos y el de carreras dirigido por los hermanos Pederzani también hizo grandes cosas en las categorías inferiores hacia la Fórmula 1. Pilotos como Clay Regazzoni y Ronnie Peterson lograron grandes éxitos con los coches del conjunto, y en 1969, este último llegó a ganar quince carreras de Fórmula 2, un logro sin precedentes.

Sin embargo, los italianos querían más y con la ayuda de Ron Tauranac se dieron los primeros pasos hacia la Fórmula 1. En el Gran Premio de Bélgica de 1972 llegó el momento: Nanni Galli se clasificó y preparó el resto, pero una colisión acabó con su carrera. Durante el resto de la temporada, se alternó al volante con Derek Bell, mientras que un año después, volvieron a intentarlo en Spa-Francorchamps, esta vez con el famoso Chris Amon al volante. El neozelandés protagonizó una actuación muy buena y finalizó sexto, y así llegó el único punto para el equipo. En 1975 se pensó brevemente en hacer otro intento, pero los hermanos Pederzani se desconectaron el equipo, por lo que no quisieron volver más.

LEC Refrigeration Racing

Gracias a una cartera bien llena de su familia, David Purley pudo debutar en la Fórmula 1 con el coche de. LEC Refrigeration Racing en 1973. El equipo participó durante el Gran Premio de Mónaco de ese año, aunque el piloto se clasificó muy atrás y no pudo avanzar durante la carrera. Tras una fuga en el suministro de combustible, todo terminó para él. Sin embargo, es muy posible que muchos lectores recuerden el nombre Purley, aunque sea por una triste razón.

Durante la carrera de Zandvoort de ese año se produjo el fatal accidente de Roger Williamson, quien se estrelló y su coche se incendió, David Purley aparcó su monoplaza para intentar con todas sus fuerzas sofocar el incendio que en el que estaba su compatriota. A pesar de todos los esfuerzos de, Roger Williamson murió. Más tarde, el piloto del LEC Refrigeration Racing terminó unas cuantas veces más, pero sin éxito.

Durante un tiempo, eso pareció poner fin a la aventura del equipo de carreras británico, pero en 1977 regresó. En algunos intentos, el piloto inglés no llegó muy lejos, pero aun así, algo sorprendente puso su nombre en los libros de historia ese año. Un pedal del acelerador atascado durante la precalificación en Silverstone provocó un duro golpe al que David Purley sobrevivió a duras penas. Aún no se realizaron mediciones fiables, pero se estima que durante el impacto su cuerpo tuvo que soportar casi 180G. Se rompió ambas piernas, cadera y varias costillas, pero se recuperó milagrosamente. El piloto decidió dejar de correr y empezó a hacer otras cosas.

