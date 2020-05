Cómo se narró en Brasil de la muerte de Senna

Cada año, el aniversario de la muerte de Ayrton Senna trae nuevas historias que surgen con protagonistas que ayudan a entender las últimas horas del tricampeón del mundo de F1. Aunque han transcurrido 26 años desde la trágica tarde en Imola, aún hay personajes que no han contado su vivencia de aquel día.

Luis Roberto es una de esas personas que todavía atesora recuerdos de esa jornada. Periodista del Grupo Radio Globo en aquel tiempo, su labor era la de entrevistar a los pilotos en cada carrera, pero en especial a Senna para llevar esa información a los oyentes de su país.

En una entrevista con Motorsport.com, el comunicador recordó los últimos diálogos que tuvo con el piloto de Williams, primero tras el accidente de Rubens Barrichello en la sesión del viernes, y posteriormente, minutos antes de la carrera.

"El impacto es enorme, especialmente desde el punto de vista periodístico... En la práctica, es una experiencia de aprendizaje sin precedentes. Ciertamente, también es un aprendizaje de la vida para un chico como yo que estaba allí al principio de su carrera. Me encontré con un fin de semana que 'victimizó' a Rubinho [Barrichello, que estaba en Jordan y sufrió un grave accidente en los entrenamientos libres para la carrera] el viernes...", relata.

"Rubinho incluso se perdió la carrera. Es una carrera que Rubinho cuenta, pero no la suelta. Pero estuvimos en Imola y eso nos sirve de lección. El mayor ídolo del deporte brasileño en ese momento [Senna] murió trabajando. Y el sábado, Roland Ratzenberger también perdió la vida. Recuerdo el accidente de Ratzenberger; golpeó, rebotó y giró”:

“Cuando lo sacaron del coche yo dije: 'No es posible, el tipo está muerto'. Desde Riccardo Paletti en Canadá [1982] no había ninguna muerte en la F1. No estábamos acostumbrados a ello”.

Un teléfono con roaming para contar la historia

Hoy en día, los smartphones permiten hacer llamadas internacionales casi a coste cero, pero antiguamente era más complicado. Por suerte para Luis Roberto, el trágico fin de semana contaba con un teléfono con roaming, lo que le permitía tener contacto directo con la estación Globo de Brasil en el momento que fuera.

Uno de los momentos clave para usar esa tecnología fue después del accidente de Barrichello del viernes, pero que también le sirvió para dar la noticia más triste del deporte motor a Brasil, una situación que, en un primer instante, no supo cómo tratar.

“Yo tenía en un móvil con roaming internacional, lo cual era una novedad. Así que entrevisté a Rubinho desde la UCI y a Senna saliendo del hospital después de ir a verlo. Los colegas me dieron preferencia porque yo estaba en directo. Cuando anunciaron la muerte de Ayrton Senna, yo era el único que estaba en directo”.

"Senna murió, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que entrevistar?' Y entonces llegó un diplomático y dijo: 'El cuerpo tendrá que ir al Instituto Medico-Legal (IML), que está cerca de aquí, debido a la legislación italiana. Pero el cuerpo está ahora en la planta 12, donde está la UCI. Y luego subimos y me contacté con Galvão Bueno (comentarista brasileño)".

“Fui a una cabina telefónica y entré con Galvão Bueno en directo en Rádio Globo de Sao Paulo. Hice algunas entrevistas para Galvão y me dijo: "Este fin de semana, sobre todo después de los accidentes del viernes y del sábado, Ayrton comprendió que era muy grande. Parece haber entendido que él era el grande de este circo. Que necesitaba tener liderazgo, así que es increíble que haya sucedido".

"Senna había cambiado de nivel. Había pasado de ser sólo un campeón a ser un gigante en la historia del deporte”.

Fue en ese momento cuando el país se enteró de la muerte de Senna, una noticia que corrió como pólvora y pronto llegó al partido de futbol entre Vasco y Flamengo, un momento que el reportero recuerda con mucha emoción: “Entonces entré a Radio Glodo do Rio y me dijeron: ‘En este momento, Maracaná (estadio de fútbol) grita Senna, Senna'. En ese momento casi me desplomo”.

"Cuando terminé la conexión con Galvão para la Rádio Globo do Rio, el cuerpo de Senna estaba saliendo de la UCI en la camilla, cubierto por una sábana. Tenía una mancha de sangre en la nariz. Luego fuimos a la puerta del IML. Allí había mucha gente de todo el mundo. Cuando eran como las 5 de la mañana, la puerta lateral se abrió, porque yo iba a tener el turno".

"Un coche entró, nosotros entramos... los periodistas, entramos. Cuando se abrió la puerta de la parte trasera del IML salió una señora y ella me preguntó: ‘¿Quieren mirar [el cuerpo de Senna]?’. Nos miramos a la cara y dijimos ‘no’. Había algunos compañeros periodistas que pensaban que tenían que verlo, pero ella les dijo que tenía un moratón en la cara y la cabeza estaba hinchada. A lado de su cuerpo estaba el de Roland Ratzenberger, era una escena muy fuerte”.

"Luego regresé a la calle y había una servilleta escrita para mí que decía: ‘Vuelo Varig París-Brasil tal día y tal hora’. Era el viaje de regreso a Brasil de Senna y yo tenía un asiento en el vuelo. Vimos el ataúd abordado en un pequeño avión en Bolonia. En París, acompañamos el traslado, sabíamos que el ataúd sería abordado. Varig tomó la clase ejecutiva y fijó el ataúd en la clase ejecutiva, con una lona y una rosa".

"Junto al ataúd estaban Galvão, el hermano de Ayrton... En mitad de la noche, Galvão nos llamó para que pudiéramos despedirnos. Hicimos cada uno su propia fe, una oración. Cuando llegamos a São Paulo, nos quedamos en el autobús esperando a que [el ataúd] desembarcara. Esa fue la última vez que tuve el cuerpo de Ayrton Senna cerca y luego no fui al funeral, estuve muy mal. Llegué a casa y me desmayé. No podía hacer nada más, sólo lloraba, procesando lo que había pasado".

Galería Lista GP de Sudáfrica, 1984 – Primeros puntos y problema físico 1 / 20 Foto de: XPB Images En su segunda carrera Senna ya puntuó. En el circuito de Kyalami consiguió un impresionante sexto lugar con un coche de zona media de la parrilla, el Toleman. Sin embargo, con dolores después de la prueba, el piloto tuvo que ser sacado de su coche. Senna había corrido buena parte del gran premio con espasmos musculares. GP de Mónaco, 1984 – Primer podio 2 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Senna 'entró en el mapa' de la F1 en su sexta carrera. Empleando todo su talento en pista mojada, pasó a campeones del mundo como Niki Lauda y Keke Rosberg y acabó en segundo lugar. La prueba fue neutralizada con bandera roja en el momento en el que el brasileño se acercaba a Alain Prost, vencedor de aquella carrera. GP de Portugal, 1985 – Primera pole, primera victoria y dominio 3 / 20 Foto de: LAT Images En la segunda carrera de la temporada 1985, Senna logró salir primero y no tuvo rivales en el diluvio que cayó sobre el circuito de Estoril. Ganó con más de un minuto de ventaja, liderando todas las vueltas y llevándose también la vuelta rápida de carrera por primera vez en F1. GP de España, 1986 – Victoria por una centésima y liderato del Mundial 4 / 20 Foto de: XPB Images Senna alcanzó el liderato de la F1 por primera vez en una de las llegadas más sensacionales de la historia. Después de cambiar neumáticos, Nigel Mansell redujo en las primeras vueltas la diferencia que Senna tenía al frente del pelotón. El inglés salió de la última curva de Jerez con mayor velocidad aprovechando su mayor adherencia y llegó a ponerse al lado de Ayrton, que sin embargo ganó por 0,014 segundos. GP de Mónaco, 1987 – ¿Nuevo Mr. Mónaco? 5 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Después de salir de segundo, Senna vio a Nigel Mansell abandonando tras un fallo mecánico de su Williams y se llevó la victoria. Fue el primero se sus seis triunfos en Mónaco, donde hasta hoy mantiene el récord. GP de Mónaco, 1988 - El mayor error 6 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Un año después ese triunfo, Senna cometió el mayor error de su carrera. Un error que él mismo consideró importante para su maduración en la F1. Lideraba la prueba en Montecarlo por 50 segundos por delante de Prost, pero no bajó el ritmo. A 11 vueltas del final se equivocó y golpeó las barreras en la entrada del túnel, perdiendo una victoria, pero ganando aprendizaje. GP de Canadá, 1988 – Derrota a Prost en la pista 7 / 20 Foto de: Tom Haapanen Después de un comienzo difícil en McLaren, con dos abandonos y una derrota ante su compañero Prost, Senna pasó en pista en Montreal al francés para ganar una de las pruebas que más valoró en su carrera, ya que por primera vez triunfó en un duelo directo con el galo. GP de Japón, 1988 – El primer título 8 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images El brasileño tenía la oportunidad de sellar su primer título en Japón. Sin embargo, caló su coche antes de la salida, cuando partía desde la pole. Su suerte fue que la recta del circuito de Suzuka era cuesta abajo, lo que le ayudó a hacer que su coche emprendiera la marcha. Pasó del 14º puesto al primero en 27 vueltas. Ganó la carrera y logró el título. GP de San Marino, 1989 – El inicio de su batalla con Prost 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images En 1988 había un pacto de caballeros en McLaren: Senna y Prost no podían disputarse la posición en la primera curva de cada carrera. Sin embargo, en la segunda cita de 1989, en Imola, Senna perdió la posición en la arrancada y la recuperó pasando a Prost en la primera frenada. Eso generó la primera crisis entre los dos, y dio inicio a la que se convirtió en la mayor rivalidad de la historia de la F1. GP de Japón, 1989 – Accidente con Prost y título perdido en los despachos 10 / 20 Foto de: LAT Images La enemistad de Senna y Prost tuvo su punto más álgido en 1989, en Suzuka. Senna perdió la primera plaza en la salida y atacó a Prost durante toda la carrera. El brasileño intentó pasar al francés a siete vueltas del final y fue golpeado por Prost. Alain abandonó, pero Senna utilizó escapatorias que no estaban permitidas y continuó. Ganó, pero fue descalificado por dirección de carrera y Prost fue campeón. Senna sintió cómo la FIA, con un presidente galo, había dado el título a un piloto francés. GP de Italia, 1990 - La apuesta y el fin de la maldición en Monza 11 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Senna había tenido problemas en los tres anteriores GP de Italia mientras lideraba. Disputándose el título con Prost –ya en Ferrari–, la carrera de1990 era muy importante. Antes de la prueba, sabiendo de la relevancia, Ayrton apostó con el jefe de McLaren que si ganaba le dejarían quedarse con su coche. Senna no tembló: logró la pole, lideró todas las vueltas y triunfó por primera vez en Monza. GP de Japón, 1990 – La venganza 12 / 20 Foto de: Jean-Francois Galeron Un año después, la situación fue la contraria a la de 1988. Prost tenía que ganar en Japón y Senna, que salía desde la pole, podía ser campeón. Tras el rechazo de la FISA (el máximo organismo del automovilismo) de cambiar el lado desde el que salía el autor de la pole en la parrilla (el lado sucio), Senna perdió el primer puesto respecto a Prost en la arrancada y se chocó intencionadamente contra el francés en la primera curva. Senna fue campeón y asumió la culpa del accidente un año después. GP de Brasil, 1991 – El profeta en su tierra... sin marchas 13 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Después de años intentándolo y teniendo mala suerte en el GP de Brasil, la redención llegó en 1991. Pero no sin drama. Senna consiguió dar caza al Williams de Riccardo Patrese ante una lluvia intermitente, pero perdió la quinta y la tercera marcha, lo que le obligó a quedarse en sexta durante las últimas vueltas. Al final, Senna ganó, pero por el esfuerzo físico tuvieron que extraerle de su coche. GP de Japón, 1991 – El tricampeonato 14 / 20 Foto de: LAT Images Después de ver a Williams muy superior en el segundo semestre de la temporada 1991, Senna necesitó calma para ser campeón. El piloto brasileño deliberadamente bloqueó a Mansell en el GP de Japón, hasta que el británico perdió la paciencia en la vuelta 9, se salió de la pista y dio el tercer título de campeón al brasileño. Al final, Senna cedió la victoria a su compañero Gerhard Berger. GP de Mónaco, 1992 – Domando al 'León' 15 / 20 Foto de: LAT Images Senna una vez más batió a Mansell en su quinta victoria en Mónaco. El 'León', que lideraba, se había visto obligado a parar en boxes por un problema de neumáticos. Con compuestos usados ​​en las últimas vueltas, Senna tuvo que utilizar toda su frialdad y habilidad para mantener detrás al Williams y garantizar su quinta victoria en el Principado. GP de Brasil, 1993 – Victoria apoteósica frente a la 'Torcida' 16 / 20 Foto de: LAT Images A pesar de un coche inferior, una sanción, una lluvia torrencial y una fuerte oposición de sus rivales, Senna realizó una de sus actuaciones mágicas y se sacó de la manga una impresionante victoria en Interlagos en 1993. La euforia fue tanta que el público invadió la pista para festejar con el ídolo, provocando una de las escenas más icónicas de la historia de la F1. GP de Europa, 1993 – La mejor primera vuelta de la historia 17 / 20 Foto de: LAT Images En la lluvia, Senna mandaba. Y fue así en la única visita de la F1 a Donington Park. Salió cuarto, cayó al quinto puesto y acabó la primera vuelta primero. A partir de ahí, solo tuvo que controlar la prueba y quedarse con el triunfo. GP de Mónaco, 1993 – Bye, Bye Mr. Hill 18 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Senna destronó a Graham Hill como 'Mister Mónaco' en su última visita al trazado urbano. Esta vez tuvo suerte: Prost falló en la salida y Schumacher rompió su motor. La victoria llegó fácil. GP de Austrália, 1993 – La 41ª y la última 19 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Después de no poder igualar a Williams en la segunda mitad de la temporada 1993, Senna acabó el año venciendo dos veces, en Japón y Australia. Fueron sus dos últimas victorias. En su última conquista, el brasileño aprovechó para homenajear a su rival Prost, que se retiraba de la F1 ese día. GP de San Marino, 1994 - La última pole 20 / 20 Foto de: LAT Images A pesar del trágico final, la prueba de Imola de 1994 supuso la 65ª y última pole position de Ayrton Senna en la F1. Ese fue el récord de poles en el campeonato hasta el GP de Bahrein de 2006, cuando Michael Schumacher igualó al brasileño. Con 68, Schumacher fue superado por Lewis Hamilton en 2017, que ya pasa ampliamente de las 70.

