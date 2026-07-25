Mercedes explica que el problema de software "afectó más a George que a Kimi"

El subdirector técnico de Mercedes, Simone Resta, ha analizado en profundidad los recientes problemas de George Russell, ya que el equipo ha identificado un fallo de software agravado por la unidad de potencia más antigua del británico.

Russell y su equipo se han visto desconcertados por la falta de velocidad punta en comparación con su compañero de equipo, Kimi Antonelli, en Silverstone y Spa-Francorchamps. El piloto principal de Mercedes intentó ajustar su estilo de conducción, sin éxito, ya que sus problemas estaban relacionados con el código de software de la unidad de potencia, lo que provocaba un desequilibrio en la distribución de energía.

"Como todos sabemos, se trata de un nuevo reglamento muy complejo en lo que respecta a la unidad de potencia", afirmó Resta. "Aún estamos en una fase muy temprana. De momento solo hemos disputado diez carreras y queda mucho por aprender. Seguimos aprendiendo mucho juntos, tanto nosotros como nuestros compañeros de HPP. Encontramos un error en nuestro software y tuvimos que reaccionar ante él".

"Ya había algo así en Silverstone, pero el problema se hizo más evidente en Spa, que es uno de los circuitos con mayor diferencia de potencia por vuelta. Creemos que por fin lo hemos entendido y lo hemos solucionado de cara a Budapest".

Resta dejó claro que el coche de Antonelli no era inmune al problema, pero el piloto italiano de segundo año se benefició de un sistema de propulsión más nuevo en ese contexto.

"El software es el mismo para todos los monoplazas, y estaba presente en todos ellos, pero afectó más a George que a Kimi", afirmó.

George Russell, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"También hay que tener en cuenta que, al comparar su rendimiento en las últimas carreras, Kimi contaba con una unidad de potencia más nueva, que, por supuesto, siempre rinde un poco mejor que una bastante usada. Eso cambiará en las próximas carreras, cuando empecemos a disponer de una unidad de potencia más nueva para George".

"Así que hay un poco de todo. Hay un poco de software, pero también está el hecho de que Kimi no está sincronizado con el programa de George. Hay que tener en cuenta todo ello al analizar el resultado final".

El problema de Russell provocó indirectamente su abandono en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica, ya que fue rebasado por sus rivales en la recta de Kemmel antes de que su antiguo compañero de equipo, Lewis Hamilton, lo hiciera girar y acabar en la zona de grava. Como consecuencia, ahora está a 50 puntos de Antonelli en la clasificación de pilotos.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué importancia tenía para Russell que Mercedes se tomara en serio sus preocupaciones y quejas, Resta respondió: "En primer lugar, como equipo, estamos muy agradecidos a George por habernos planteado un reto y haber puesto de relieve un aspecto en el que debíamos centrarnos. Ha sabido entender y señalarnos las cosas muy bien. Por fin hemos podido identificar la solución y aplicar una corrección para esta carrera. Así que gracias a George por haberlo hecho por nosotros, por el equipo".

"Por supuesto, está muy contento de que hayamos podido llegar al fondo del asunto y resolverlo. Ha sido un buen trabajo en equipo. No ha sido nada fácil. Como he dicho, con el nuevo reglamento, todavía hay muchas cosas que aprender. Pero es un paso adelante".