Norris avisa a Ferrari en la FP3 de Hungría antes de la clasificación

La tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de Hungría 2026 de F1 dejó un orden cambiado, y después de liderar las dos sesiones del viernes Ferrari, fue el vigente campeón Lando Norris quien puso el McLaren al frente, batiendo por una décima a Lewis Hamilton. El líder del mundial Andrea Kimi Antonelli se coló entre los dos monoplazas del Cavallino, con Charles Leclerc cuarto.

Aston Martin confirmó que ha mejorado con su monoplaza actualizado a la espera del motor Honda (que llegará el mes que viene, en Zandvoort), pero Fernando Alonso fue 17º, una posición que en clasificación tampoco le permitiría pasar de Q1 por primera vez. De hecho, por un lado Sergio Pérez y por otro Arvid Lindblad no pudieron marcar tiempo, con averías en sus coches, y especialmente el de Racing Bulls tiene completamente el potencial para batirle. Lance Stroll fue 17º, pero ahora mismo Aston parece solo delante de Cadillac y Williams y pudiendo luchar con Haas F1.

La respuesta, a partir de las 16:00h (hora local y de España, 08:00h de México y 11:00h de Argentina) con la clasificación del GP de Hungría 2026 de F1.

Resultados de la FP3 de Hungría 2026

Resumen de la FP3 de Hungría 2026

No hubo prisas y nadie salió a pista cuando se encendió el semáforo verde en el pitlane del Hungaroring para el inicio de la FP3. Tras su accidente en la FP2 del viernes, Franco Colapinto fue el encargado de estrenar el parcialmente reasfaltado trazado, que tras baches y grietas obligó a trabajo extra durante la noche para arreglarlo.

Lance Stroll fue el segundo en salir, y solo ellos dos habían marcado tiempo en los primeros 10 minutos, con pequeña salida de pista del canadiense. La sesión siguió con calma, y Nico Hulkenberg, con medios, era el mejor clasificado tras el primer cuarto de hora, donde solo habían completado vuelta cronometrada cuatro pilotos.

Cuando empezaron a salir los favoritos, Oscar Piastri detuvo el crono en 1:19.918 y los Ferrari no pudieron superarle, con Leclerc a 0.237s y Hamilton a 0.587s. Lando Norris sí marcó un tiempo algo más representativo, para poner ocho décimas sobre Piastri y dejar un 1:19.062 como nuevo tiempo de referencia.

Sergio Pérez sufrió una avería en su coche y tuvo que detener su Cadillac incendiado a un lado de la pista, provocando una bandera roja cuando aún quedaban 39 minutos y medio. Durante la neutralización, la televisión mostró un casi toque entre los Aston Martin, cuando Alonso tuvo que esquivar a un despistado Stroll.

Todavía restaban 33 minutos en el reloj cuando de nuevo hubo bandera verde. Verstappen por fin marcó tiempo, pero por detrás de Norris, Hadjar y Leclerc, y Russell se acercó a dos décimas de Norris, segundo. Sin embargo, superada la primera mitad de sesión, primero Piastri le batió y luego Hamilton mejoró a todos, con un 1:19.053s.

Aún quedaban pilotos por mejorar en ese primer intento, y Leclerc puso las cosas en su sitio con un 1:18.668, del que Antonelli se quedó a 0.144s.

Los últimos 20 minutos todavía dejaban un segundo intento con neumáticos blandos nuevos, y Antonelli dio el primer golpe sobre la mesa con un 1:18.254, pero acto seguido Norris detuvo el crono en 1:18.206 pese a no mejorar en el Sector 3. Russell no dio un paso adelante, pero aún quedaban los Ferrari. Leclerc no pudo, pero Hamilton, con récord en los sectores 1 y 3, rodó en 1:18.056, que al instante mejoró Norris con un 1:17.939. A partir de ahí nadie mejoró, y así se cerró la última sesión de libres.