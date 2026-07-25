Reparado durante la noche el circuito de Hungaroring tras las quejas de los pilotos

La curva 1 del circuito Hungaroring se ha repavimentado parcialmente durante la noche en respuesta a las quejas de los pilotos tras la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

Se sabe que algunas zonas del circuito se han reasfaltado en los últimos dos años, pero el verano caluroso y seco provocó un asentamiento del subsuelo, lo que agravó algunos de los baches. Además, la superficie del circuito había comenzado a agrietarse, sobre todo en las curvas 1, 12 y 13.

Los pilotos pudieron modificar su trazada en la última curva para evitar la zona problemática, pero en la curva 1 —un punto crucial para los adelantamientos— el asfalto se estaba agrietando justo en la trazada ideal.

"Creo que ha sido un día bastante extraño para todos", declaró George Russell, de Mercedes, tras los entrenamientos del viernes.

"Budapest es un circuito increíble para pilotar, pero han repavimentado la mitad de la pista, está muy bacheada y gran parte del asfalto se está agrietando en las últimas curvas, lo que hace que sea bastante extraño pilotar por ahí".

Según Pirelli, los niveles de adherencia en la pista fueron inferiores a lo esperado cuando se midieron el miércoles; de hecho, más bajos que el año pasado. Se sabe que los problemas con el firme de la pista se observaron por primera vez durante la prueba del International GT Open hace dos fines de semana.

Franco Colapinto se vio sorprendido por la superficie resbaladiza Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

A aquellos pilotos que se quedaron fuera de la FP1 para que sus equipos pudieran cumplir con una de las sesiones obligatorias para "novatos" les resultó especialmente difícil coger ritmo en la FP2. Franco Colapinto, de Alpine, sufrió un accidente en la curva 12, una de las zonas repavimentadas que resultó inesperadamente resbaladiza.

"Las partes nuevas del circuito no ofrecen mucho agarre y, aunque no se están desmoronando, están muy desgastadas", explicó Oscar Piastri, cuyo McLaren lo usó Leonardo Fornaroli en la FP1.

"Así que, de momento, es un circuito muy complicado y, sí, obviamente, perdernos una sesión de entrenamientos lo ha hecho bastante difícil".

La importancia de la curva 1 como zona de adelantamiento la convirtió, obviamente, en el centro de atención, por lo que la FIA ordenó que se realizaran reparaciones antes de la tercera sesión de entrenamientos libres y de la clasificación de este sábado. Las zonas afectadas han sido reparadas.

"Se inspeccionó y se llevaron a cabo trabajos de reparación durante la noche", afirmó la FIA en un comunicado.

"Se han abordado dos zonas: una en la trazada y otra a la derecha de la misma, por donde circularía un coche que adelantara".