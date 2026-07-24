Análisis de las tandas largas en Hungría F1: hay varias sorpresas

El Gran Premio de Hungría 2026 ha empezado bien para Ferrari. Charles Leclerc lideró la primera sesión de entrenamientos, mientras que su compañero Lewis Hamilton fue el más rápido en la FP2 con un 1:18,729 como referencia del viernes.

Mientras que el Ferrari se mostraba rápido, haciendo frente a un asfalto aún polvoriento y a las ráfagas de viento para desplegar su sólido ritmo, a sus rivales más cercanos les resultó mucho más complicado acertar con la configuración.

Sorprendentemente, los Mercedes parecían incómodos, los Red Bull tampoco acabaron nada contentos la jornada y, quizá, McLaren fue quien sacó mejors conclusiones con Lando Norris en tercera posición a 0.499s del mejor crono.

Tal y como están las cosas, Ferrari parece ser el favorito en Hungaroring en lo que respecta al ritmo en una vuelta, pero el ritmo de carrera es otra historia.

Las tandas largas de la FP2 en el GP de Hungría 2026 de F1

Pos. Equipo (Piloto) Tiempo medio Vueltas Neumáticos 1 Red Bull (Verstappen) 1:24.447 6 Medio 2 Mercedes (Russell) 1:24.656 12 Medio 3 McLaren (Norris) 1:24.702 11 Medio 4 Ferrari (Hamilton) 1:24.836 6 Medio 5 Audi (Bortoleto) 1:25.797 7 Duro 6 Racing Bulls (Lindblad) 1:26.073 11 Medio 7 Haas (Ocon) 1:26.213 11 Medio 8 Alpine (Gasly) 1:26.356 7 Medio 9 Williams (Saiz) 1:27.319 13 Medio 10 Cadillac (Pérez) 1:27.547 11 Medio

* Aston Martin no ha realizado ninguna tanda larga representativa en la FP2

Hay dos expecciones importantes a tener en cuenta en los datos de la simulación de carrera: el tráfico y la duración de las tandas. Aunque el tráfico sin duda influirá en lo que ocurra el domingo, la aparición aleatoria de tiempos por vuelta ligeramente más lentos no es algo que podamos utilizar para determinar el ritmo de carrera. Eso, sumado a la tanda muy corta de Hamilton con los neumáticos medios, no nos ofrece una visión completa de lo que Ferrari tiene en la recámara.

Hamilton se vio perjudicado por el tráfico durante su propia tanda de seis vueltas con los neumáticos medios, mientras que Leclerc mostró un buen ritmo con los blandos, aunque intercalado con vueltas más lentas para respetar a los demás coches que tenía cerca.

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Red Bull mostró un buen ritmo de carrera, pero las tandas cortas ocultan su verdadero rendimiento Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Sin embargo, la breve tanda de Verstappen con los neumáticos medios lo sitúa en lo más alto de la clasificación; pero sus seis vueltas con los duros apenas ofrecen una idea clara y real de la pérdida de rendimiento de los neumáticos de color blanco.

Eso quedó patente en su posterior tanda con los blandos, en la que pudo adelantar a Hamilton con facilidad gracias a una diferencia de seis vueltas entre sus blandos y los medios más desgastados de Hamilton. La tanda de Leclerc con blandos habría liderado esta clasificación (con una media de 1:24,186), pero hubo que descartar muchas vueltas que se vieron afectadas por el tráfico.

Las tandas similares en cuanto a duración de McLaren y Mercedes dan credibilidad a la sensación de que ambos equipos están muy igualados; la actualización del suelo de McLaren parece haber dado sus frutos, aunque Mercedes aún tiene margen.

En cuanto al orden en la zona media, Audi parece estar en una posición sólida. Si tomamos como referencia la tanda con blandos de Nico Hilkenberg o la de Gabriel Bortoleto con duros (escogemos esta última para centrarnos en los compuestos más duros), los monoplazas de la marca de los cuatro aros se sitúan por delante de la mejor vuelta media de Racing Bulls con los duros. Esto no quiere decir que el VCARB sea un mal coche, pero el R26 suele describirse como un gran chasis lastrado por una unidad de potencia que por ahora es poco espectacular.

La tanda de Esteban Ocon con medios demostró que Haas puede formar parte de este grupo, y el ritmo en la clasificación tampoco parecía demasiado malo a primera vista. Esto le situó, de media, más de una décima por delante de la tanda de Pierre Gasly con el Alpine, ya que la escudería francesa parece estar pasando por un mal momento; tras un brillante comienzo de año, han retrocedido en la clasificación.

Ambos pilotos de Williams parecían muy lentos con los neumáticos duros, ya que las curvas de baja velocidad tienden sacar a relucir todos los problemas del FW48.

El Williams parecía difícil de manejar y tiende a tener dificultades en los circuitos de baja velocidad Foto de: Liam Fabre

Esto situó al equipo de Grove por detrás de sus rivales, pero un poco por delante de Cadillac —que tuvo un rendimiento razonable en la tanda con medios de Sergio Pérez, aunque estuvo prácticamente a la par con la de Valtteri Bottas—.

Aston Martin, a estas alturas, es una incógnita. El gran paquete de actualizaciones de la escudería de Silverstone pareció dar al equipo un impulso en cuanto al ritmo a una vuelta, ya que Fernando Alonso así lo demostró. Dicho esto, su mejor tiempo de 1:21.348 fue anulado por los límites de la pista, lo que le habría situado entre los dos Williams.

Lo que realmente no sabemos es cómo se traduce esto en el ritmo de carrera, ya que completó cinco vueltas con los blandos y dos de ellas no se situaron realmente en el rango de un "ritmo de carrera aceptable".

Y, para ser justos, esto no es inusual para Aston Martin, que rara vez hace algo más que una breve tanda en la FP2. Sin Lance Stroll, cuyo coche se accidenteó en la FP1, no está del todo claro cuál es la ganancia de tiempo con su nuevo paquete al menos en carrera.

Aston Martin seguía validando su amplia actualización aerodinámica en la FP2 Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images