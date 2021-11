El plan de Mercedes para el motor de Bottas en las dos carreras finales

Valtteri Bottas abandonó en la carrera del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Losail, debido a un problema con el consumo de combustible. La pantalla que tienen en el volante los actuales monoplazas de Fórmula 1 le mostró más de una vez una señal de aviso porque algo iba mal en su motor.

Daniel Bialy, de F1talks, reveló una imagen en un tuit del volante del piloto de Mercedes con la alerta roja. El problema apareció al principio de la carrera, y se apreció repetidamente durante la cita catarí, ya que afectó en el intento de remontada que estaba llevando a cabo el piloto finlandés.

En la vuelta 48 de las 57 programadas en Qatar, el equipo de Brackley decidió parar definitivamente el W12 de Bottas, aunque la detención parecía más resultado del pinchazo previo que de un problema con la unidad de potencia.

El #77, de hecho, se mantuvo en la pista con la intención de alargar su stint con neumáticos medios, porque con el ritmo que estaba mostrando, no era tan descabellado para que pudiera lograr el podio.

La mala fortuna se ensañó con Bottas, que en la vuelta 33 se vio obligado a entrar en boxes con el neumático delantero izquierdo pinchado. La parada en boxes fue más complicada de lo habitual porque tuvieron que cambiar el alerón delantero, con lo que perdieron 11,4 segundos antes de que Valtteri volviera a la pista fuera de la zona de puntos.

No obstante, el fallo del motor no es tan preocupante, ya que solo se necesita sustituir la bomba de combustible, que no forma parte de las piezas limitadas por la FIA. La escudería alemana no tendría intención de utilizar la séptima unidad de la temporada, ya que el objetivo de Mercedes es conseguir que Bottas esté en la primera fila de la parrilla del GP de Arabia Saudí, junto a Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

El #77, según los rumores que se filtran desde Brackley, contará con el sexto motor con una configuración más potente, similar a la que permitió a Hamilton conseguir la pole y ganar el GP de Brasil.

La escudería campeona del mundo confía en la ayuda que Bottas puede dar en las dos citas restantes. El plan es que acabe por delante de Max Verstappen y conseguir un doblete en Yeda, lo que significaría ir a Abu Dhabi con ventaja, tanto en el mundial de pilotos con Hamilton, como en el de constructores.