GP de Australia

Aston Martin F1, a Australia con escasez de repuestos Honda: plan de pocas vueltas

La unidad de potencia de Honda no ha estado a la altura de las expectativas: Aston Martin F1 ayudará a sus técnicos a resolver los problemas del motor de 6 cilindros que provocan el fallo de la batería.

Publicado:
Presentación de la unidad de potencia Honda

El Aston Martin ha caído en un agujero negro. Y la causa principal de este descenso en picado proviene de Honda. La unidad de potencia  RA626H montada en el AMR26 ha resultado ser un gran problema, que ha impedido al equipo de Silverstone realizar sus ensayos normales en los test de pretemporada de Bahréin.

Recuerda:

Mientras los demás equipos trabajaban sin descanso para preparar su debut en el Gran Premio de Australia de este fin de semana, el equipo dirigido por Adrian Newey pasó más tiempo en boxes que en pista.  

Un desastre que está desintegrando la imagen de Aston Martin Racing, una estructura en la que Lawrence Stroll ha invertido mucho, construyendo una nueva y faraónica fábrica en Silverstone y reuniendo un equipo de primer nivel, encabezado por el reputado ingeniero británico.

El objetivo es el de convertir a Aston Martin en un equipo de primera categoría, para aspirar al título mundial a partir de 2027. El sueño, al menos por ahora, se ha desvanecido, porque los problemas actuales tendrán, inevitablemente, repercusiones también el año que viene. Honda llega al debut en Melbourne completamente desprevenida. Las averías en los test han puesto en crisis el suministro de repuestos y, por un momento, se barajó la idea de saltarse la cita de Australia alegando causa de fuerza mayor. 

Adrian Newey, team principal Aston Martin, è preoccupato per l'inizio della stagione

Adrian Newey, director del equipo Aston Martin, está preocupado por el inicio de la temporada.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Para la Fórmula 1 habría sido un desastre comenzar el ciclo reglamentario actual, de monoplazas más ágiles, sin un equipo, habida cuenta también de las sanciones que Aston Martin habría tenido que pagar por romper el Pacto de Concordia que regula los acuerdos comerciales de los equipos con el promotor. 

El AMR26 estará, por tanto, en los boxes de Melbourne, pero la intención será recorrer la distancia mínima para poder alinearse en la carrera y detenerse tras unas pocas vueltas. Mientras tanto, se habría creado una especie de unidad de crisis para apoyar a Honda en este momento difícil y dramático, y el equipo de Newey está en contacto frecuente con los japoneses de Sakura, para abordar las prioridades que hay que resolver. 

Lance Stroll, fermo con la AMR26 - Honda nei test in Bahrain

Lance Stroll, parado con el AMR26 - Honda en las pruebas de Baréin

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Los japoneses han admitido que las vibraciones provocadas por el motor de 6 cilindros generan la rotura de la batería del sistema híbrido que se encuentra en el chasis: "Somos conscientes de que los resultados de las pruebas indican una situación muy difícil y exigente", explicó Ikuo Takeishi, jefe del departamento de HRC dedicado a las competiciones de cuatro ruedas. "Nuestros ingenieros de Sakura y el personal en pista están trabajando intensamente para introducir mejoras". 

Andy Cowell, ex director general y ex responsable del equipo, ha sido enviado a Japón: el inglés de 57 años formó parte de la división de motores de Mercedes durante su intenso dominio en la era híbrida, por lo que su experiencia puede ser un recurso para Honda. Lo que falta es tiempo, y la urgencia es encontrar soluciones para recuperar la fiabilidad básica, antes de empezar a trabajar en el rendimiento. 

Andy Cowell con Enrico Cardile

Andy Cowell con Enrico Cardile

Adrian Newey parecía haber hecho una broma sarcástica al decir que el motor endotérmico no tiene la potencia necesaria para recargar la batería, mientras que es compatible que falten unos ochenta caballos en estas condiciones.

¿Se trata de una medida de protección en busca de fiabilidad o de una deficiencia del proyecto? Lo descubriremos pronto. El problema es que así es imposible evaluar el potencial del AMR26 y no se puede programar un desarrollo, mientras que los rivales están creciendo rápidamente...

