El "intimidado" Leclerc, el piloto más talentoso que Vettel vio

Sebastian Vettel disputó en el Gran Premio de Abu Dhabi su última carrera como piloto de Ferrari, cerrando así un ciclo que empezó en 2015 cuando llegó a la casa de Maranello después de haber ganado cuatro mundiales con Red Bull Racing.

El alemán ha tenido como compañero de equipo en Ferrari a Charles Leclerc desde principios del año pasado, y vio de primera mano cómo el monegasco se adaptó rápidamente a un equipo de primera línea.

El monegasco llevó en el último fin de semana de 2020 un casco en homenaje a Vettel, y luego se lo regaló al germano, quien a su vez entregó uno de los suyos al joven que se queda en Ferrari.

Al intercambiar sus cascos el domingo por la noche en Abu Dhabi, Vettel dejó claro exactamente lo que pensaba de Leclerc en un mensaje especial.

"Para Charles: eres el piloto más talentoso con el que me he encontrado en 15 años en F1. No lo desperdicies, pero asegúrate de hacer todo lo posible para ser feliz y sonreír. ¡Gracias por todo!".

Leclerc dijo que si bien la relación había sido complicada en ocasiones en la pista, ha aprendido mucho de Vettel.

"Hemos tenido muy buenos momentos en la pista, también otros que fueron menos buenos, pero ahora probablemente podamos decir que son muy buenos recuerdos, momentos divertidos para recordar", confesó Leclerc a Vettel.

“Pero gracias por ser quien eres. Por la manera en la que me recibiste en el equipo cuando llegué. No fue fácil. Quiero decir, es un gran equipo".

“Creo que sabes lo intimidado que estaba por estar al lado de un cuatro veces campeón del mundo cuando llegué a Ferrari. Y me recibiste de la mejor manera posible. Realmente disfruté mucho siendo tu compañero de equipo durante dos años y te deseo lo mejor para el futuro".

Leclerc dijo que una de las mejores cualidades que tenía Vettel era su capacidad para no dejar que los incidentes en la pista afectaran su relación fuera del circuito.

"Creo que Seb es uno de los pocos pilotos en el paddock que logran separar lo que pasa dentro del coche con la persona que uno es fuera del asfalto", explicó. "Eso hace que la relación siempre fuera buena. He crecido mucho como persona gracias a él, tenerlo a mi lado también fue un ejemplo a seguir. Y recordaré estos dos años en su conjunto".

El alemán cerró su etapa con el equipo más exitoso de la Fórmula 1 acumulando 14 victorias y dos subcampeonatos en 2017 y 2018.

Pero su última campaña de rojo no fue lo que esperaba. De hecho, tuvo su peor año en la máxima categoría, sumando solo 33 puntos, dos menos que en 2008 cuando fue estaba en Toro Rosso y la puntuación era mucho menor en la F1.

Ferrari tomó la decisión de no renovar a Vettel antes del inicio del mundial 2020. Será reemplazado por Carlos Sainz, mientras que Charles Leclerc renovó largo plazo antes incluso de acabar el año anterior.

