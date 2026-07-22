La mejora de Haas funciona, pero Bearman lanza un aviso al equipo: Necesitamos 4 o 5 más"

Haas F1 tenía que reaccionar, y esa reacción llegó en Spa-Francorchamps. Después de comenzar bien la temporada y dar posteriormente un preocupante paso atrás, el equipo estadounidense introdujo en el Gran Premio de Bélgica varias novedades interesantes con el objetivo de hacer la VF-26 menos difícil de pilotar y recuperar rendimiento.

Durante los dos últimos meses, todos sus rivales han ido actualizando sus monoplazas, alcanzando y posteriormente superando a Haas en el Mundial de Constructores. El equipo dirigido por Ayao Komatsu, que arrancó el año en cuarta posición, ha caído hasta la séptima plaza, donde permanece con 21 puntos.

En Canadá llegaron las primeras grandes novedades para la VF-26, pero esas mejoras también incrementaron las dificultades de conducción para los pilotos. En Spa, en cambio, el equipo decidió orientar el desarrollo hacia las necesidades de sus pilotos. El objetivo era claro: hacer que la VF-26 fuera más fácil de conducir.

En Bélgica debutó un nuevo alerón delantero acompañado por unos soportes del morro muy diferentes a los utilizados en las nueve primeras citas de la temporada. Los nuevos anclajes se unen al morro mediante dos derivas laterales que los separan varios milímetros de la estructura principal, creando un efecto de soplado.

No solo eso. También se ha rediseñado la punta del morro, al igual que el mecanismo de accionamiento de los flaps móviles. En el perfil principal destaca la aparición de un pequeño apéndice curvado junto al endplate lateral, mientras que el último flap móvil se ha descargado en su zona central. El endplate también ha sido revisado gracias al desplazamiento del diveplane, que ahora está situado más atrás y más abajo respecto a la versión utilizada en Silverstone.

El borde del footplate ahora se transforma en un pronunciado apéndice curvado y, en la parte trasera, incorpora un deflector de flujo inclinado hacia el exterior para potenciar el efecto outwash, que ayuda a dirigir el aire hacia el exterior de la rueda delantera.

Foto de: AG Photo

Estas modificaciones parecen haber surtido el efecto esperado. La VF-26 se mostró menos complicada de conducir, algo que quedó reflejado en las palabras de Oliver Bearman.

"Fuimos probando una y otra vez para entender cómo funcionaba realmente esta solución. Era la primera vez que la utilizábamos, así que tuvimos que hacer una comparación directa y la FP1 fue, sobre todo, una sesión de prueba y error. En general, estoy bastante satisfecho porque el coche se comportó bien. Con el nuevo alerón hemos mejorado ligeramente algunas de las características con las que habíamos sufrido en las últimas carreras, así que estoy bastante contento. Haremos todo lo posible para seguir progresando".

"El alerón delantero no es una pieza que transforme por completo el coche, pero sí puede mejorar algunas de sus características. En realidad no hemos ganado carga aerodinámica como tal, pero sí hemos conseguido que el coche funcione dentro de una ventana de rendimiento mejor durante toda la vuelta, además de dar más confianza a los pilotos. De eso estoy bastante satisfecho".

Las modificaciones han sido bien recibidas, pero todavía están lejos de ser suficientes. Bearman no ocultó la distancia que aún separa a Haas del equipo de referencia de la zona media, Racing Bulls.

"Dicho esto, todavía estamos muy lejos de donde deberíamos estar. No estamos ni siquiera cerca de Racing Bulls, ni tampoco de Alpine. Sí, hemos dado un pequeño paso adelante, pero necesitamos cuatro o cinco pasos más de este calibre para poder luchar por los puntos por nuestro propio rendimiento, y no gracias a los abandonos de los demás".