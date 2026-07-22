Hulkenberg responde a los rumores de Sainz en Audi: "El asiento de reserva está libre"

El mercado de pilotos empieza a calentarse a medida que la Fórmula 1 se acerca al parón veraniego, pero Nico Hulkenberg no tiene intención de alimentar los rumores. En un paddock donde el futuro de varios nombres importantes sigue en el aire, el piloto alemán dejó claro en Spa-Francorchamps que no teme por su asiento en Audi y respondió con ironía a las especulaciones que han relacionado a Carlos Sainz con la marca de los cuatro aros: "El asiento de piloto reserva está disponible, pero dudo que le interese".

La situación no deja de llamar la atención. Hülkenberg es uno de los pilotos que todavía no ha sumado ningún punto esta temporada, mientras que su compañero, Gabriel Bortoleto, ha sido el único capaz de estrenar el casillero de Audi, con 10 puntos repartidos entre el estreno del campeonato, Silverstone y los últimos en Spa. Sin embargo, dentro del equipo alemán el discurso sigue siendo de estabilidad en un primer año de un proyecto completamente nuevo.

Las dudas sobre el futuro del veterano alemán crecieron después de que volvieran a aparecer rumores que situaban a Carlos Sainz en la órbita de Audi. El español insistió el jueves en Spa en que su prioridad sigue siendo Williams, aunque su nombre continúa apareciendo en diferentes escenarios de la silly season.

Las palabras de Sainz sobre su futuro: Fórmula 1 Sainz reivindica su rendimiento y lanza un mensaje sobre su futuro en la F1

Hülkenberg, sin embargo, restó toda la importancia posible a esas especulaciones. "Sí. Es el típico ruido de la Fórmula 1 antes del verano. De hecho, sé que el equipo está muy contento tanto con Gabi como conmigo. Estamos empezando, este es el primer año del proyecto y, además, los contratos están muy claros".

El alemán recordó además que Audi apenas está dando sus primeros pasos como estructura oficial y que la dirección del equipo mantiene plena confianza en la pareja de pilotos con la que inició esta nueva etapa.

Una broma para cerrar el debate

Lejos de mostrarse incómodo, Hülkenberg incluso aprovechó la ocasión para responder con humor cuando le preguntaron directamente por los rumores que vinculaban a Sainz con su asiento.

"Leí algunos rumores relacionados con Carlos. Creo que el asiento de piloto reserva está disponible, pero dudo que él estuviera interesado en eso".

Con esa frase, pronunciada entre sonrisas, el alemán dejó claro que, desde su punto de vista, no existe ninguna amenaza sobre su futuro. Y en un verano que promete convertirse en uno de los más agitados de los últimos años —pendiente de posibles movimientos que podrían empezar con Max Verstappen y provocar un efecto dominó en toda la parrilla—, Hülkenberg quiso enviar un mensaje sencillo: en Audi, al menos por ahora, no hay debate sobre quién ocupará uno de sus monoplazas en 2027.