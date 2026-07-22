Cadillac ataca su mayor punto débil con una mejora clave para Hungría

La fase de profundo aprendizaje marcada para el inicio de la temporada ha terminado y ahora ha llegado el momento de pensar en el rendimiento. Cadillac, inmersa en su primera temporada en la Fórmula 1, sigue lidiando con las dificultades —naturales y perfectamente comprensibles— a las que debe hacer frente un equipo debutante.

En el Red Bull Ring, escenario del Gran Premio de Austria disputado hace unas semanas, los MAC-26 quedaron fuera de combate tras apenas cinco vueltas de carrera. Tanto Valtteri Bottas como Sergio Pérez tuvieron que abandonar con apenas dos giros de diferencia por el mismo problema: un sobrecalentamiento de los frenos que provocó un incendio en el sistema de frenado delantero de ambos monoplazas blanquinegros.

Silverstone y Spa-Francorchamps no presentaban un trazado lo suficientemente exigente para los frenos de los coches estadounidenses, por lo que Cadillac optó por no introducir grandes novedades en este apartado. El objetivo era permitir que Pérez y Bottas pudieran completar las carreras, o al menos evitar un abandono por ese mismo motivo.

Las largas rectas y las elevadas velocidades favorecieron una refrigeración mucho más eficaz del sistema de frenos, lo que permitió al equipo y a sus pilotos centrarse en otros aspectos mientras, en la fábrica, terminaban de desarrollar las nuevas piezas que debutarán en el Gran Premio de Hungría, en el Hungaroring, dentro de menos de una semana.

Junto al problema de los frenos, Cadillac también ha solucionado otra de las dificultades que arrastraba desde el inicio del campeonato: la calidad de algunos componentes, que en determinadas ocasiones había supuesto un problema evidente.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"El problema relacionado con la calidad de los componentes ya está completamente resuelto", confirmó Valtteri Bottas en Spa-Francorchamps.

"Hemos tenido que aprender algunas cosas por las malas. Algunos componentes del coche fallaron y también sufrimos problemas de refrigeración en los frenos. De todo eso hemos aprendido mucho. Para Budapest tendremos nuevas actualizaciones en ese aspecto. Han sido lecciones caras, pero sin duda hemos mejorado".

"Sabemos perfectamente que en Budapest las frenadas serían un problema si no introdujéramos estas mejoras. Precisamente por eso las llevaremos".

Sin embargo, las novedades previstas para Hungría podrían estar entre las últimas de la temporada. Según explicó Bottas, Cadillac centrará en breve buena parte de sus recursos y esfuerzos en el monoplaza de 2027. Eso implicaría, en la práctica, congelar el desarrollo del MAC-26 o, en el mejor de los casos, reducir de forma significativa el ritmo de actualizaciones.

"Después de Budapest no sé cuántas mejoras más llegarán para este coche, porque en algún momento tendremos que centrar inevitablemente nuestros esfuerzos en el monoplaza del próximo año", concluyó el expiloto de Mercedes.