McLaren F1 y su plan de mejoras no son solo cuestión de confianza

El equipo de Woking se consolidó como un constante aspirante al podio tras haber progresado rápidamente después de un drástico cambio en su grupo directivo el pasado marzo, cuando el entonces director técnico, James Key, abandono tras un inicio de pesadilla en la campaña de 2023.

El gran paso adelante que supuso la actualización de su MCL60 en el Gran Premio de Austria hizo que Lando Norris y Oscar Piastri [que no montó las nuevas piezas hasta el Gran Premio de Gran Bretaña] se convirtieran en una amenaza para los líderes en varias carreras durante el resto del año, como se demostró con la victoria en la cita al sprint del Gran Premio de Qatar.

Esa forma se intensificó en la presente temporada, con el británico en lo más alto del podio en el Gran Premio de Miami, así como los podios en los grandes premios de Emilia Romagna y Canadá. En ese último escenario llegaron a liderar, aunque tuvieron que conformarse con el segundo puesto después de no detenerse en el momento adecuado cuando salió un Safety Car.

A la pregunta de Motorsport.com de si era una buena señal la decepción por acabar segundos, dada la posición del conjunto hace doce meses, el director de la escudería, Andrea Stella, respondió: "Ese tipo de pequeña decepción por una victoria que era posible es en realidad un testimonio del hecho de que el equipo ha recorrido un largo camino y ahora somos aspirantes regulares al podio o, a veces, incluso a la victoria".

"Al mismo tiempo, me fijo en los aspectos positivos, que son muchos", comentó. "La escudería ha sido constante y competitiva, a pesar de las variaciones de la pista, las condiciones, etc. Que es algo que nunca se puede dar por sentado. No ganas nada por haber sido así en el pasado, cada fin de semana debes ganar tu dinero, así que, en última instancia, lo ideal sería hacer que el monoplaza un poco más rápido".

"Y después, estar en condiciones de perseguir la victoria independientemente del circuito o sus características, porque debemos decir que cuando estábamos en condiciones de seco, Mercedes era más rápido que nosotros, así que todavía no estamos en situación de conseguir la victoria por rendimiento puro", explicó.

Con las mejoras de Mercedes, en McLaren deben darse prisa en actualizar su monoplaza, aunque Andrea Stella se mostró tranquilo: "Para las próximas carreras, tendremos algunas mejoras, pero no serán un único tipo de gran actualización como vimos en los últimos doce meses".

"Se trata más bien de algunos componentes individuales en los que hemos encontrado un poco de rendimiento y, en lugar de esperar a desplegarlo todo junto a la vez, lo llevamos a la pista", dijo. "Así que no diré qué, pero veremos algunas novedades en las próximas citas".

La reciente historia de éxito fue bienvenida como remedio para más de una década de apuros en Woking que, además de la victoria con Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Italia 2021, pasó por mucho sufrimiento con Honda y Renault, aunque luego tuvieron algunos podios con la unidad de potencia Mercedes.

Sobre la sensación dentro de la plantilla, el director del conjunto dijo: "¿Crece la confianza? La confianza crece, pero no se hace mucho con eso. En última instancia, la confianza tiene que ayudar a diseñar nuevas piezas, en todo caso, te sirve para ver cómo estás más animado, te esfuerzas aún más, porque disfrutas con esos resultados y quieres ver más".

"Así que es más que un elemento de motivación, pero se puede ser competitivo y consistentemente si se hace un trabajo de buena calidad, en las piezas que diseñamos, la robustez de las operaciones, la consistencia en el pilotaje", aseguró. "El elemento de la confianza ayuda a ganar la energía que necesitas para poner detrás de esos factores de éxito y, sinceramente, diría, pensamos en el equipo de boxes, los pilotos, etc., cada atleta que está en un espacio de confianza rinde mejor, pero, como digo, no dependes de la confianza, dependerás del buen trabajo y ese el tipo de mentalidad que necesitamos mantener en McLaren".

