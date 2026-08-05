Cómo la actualización de McLaren en Hungría corrige un error de diseño

¿Ha vuelto McLaren a la senda del éxito? El actual campeón del mundo celebró en Hungría su primera victoria de la temporada con Lando Norris y, de no ser por la mala suerte de Oscar Piastri, bien podría haber logrado un doblete.

La escudería llevó a Hungaroring un amplio paquete de mejoras, centrado principalmente en un nuevo suelo, que al parecer se adaptó a la perfección a las exigencias de Budapest. "Creo que la mejora en términos de competitividad se puede atribuir al 100% a las actualizaciones", afirmó también el director del equipo, Andrea Stella.

No obstante, el italiano admite que en el equipo no pensaban necesariamente que la mejora en el tiempo por vuelta fuera a bastar para conseguir la pole en Hungría. "Desde luego, tampoco habríamos pensado que sería suficiente como para mantener un ritmo así de fuerte en carrera", subraya.

Lando Norris, sobre todo, logró distanciarse de sus rivales, lo que quedó patente cuando el británico tuvo vía libre. Al final, cruzó la línea de meta con 15 segundos de ventaja sobre Max Verstappen, aunque Stella no quiere sobrevalorar la diferencia de ritmo.

"Aquí también depende en gran medida de qué neumáticos se utilicen, en qué fase se encuentren y cuál sea su estado de desgaste. Así que no quiero sacar conclusiones precipitadas, pero parece que quizá hayamos tenido algo más de ventaja en carrera que en la clasificación", dijo el italiano.

Con sus mejoras, McLaren está corrigiendo los errores de diseño de su coche. Según Stella, las mejoras en el coche suelen seguir un enfoque diferente. "Cuando se acabó el MCL40 —y, en cierta medida, también al analizar los conceptos de algunos coches que eran más rápidos que nosotros—, vimos que teníamos que corregir el rumbo", afirma.

"Desde esta perspectiva, solo puedo expresar mi más sincero agradecimiento y mi gran reconocimiento, sobre todo, a nuestro departamento de aerodinámica, que ha sabido entender lo que era necesario en cuanto al desarrollo. Y sabemos que, una vez que entendemos qué dirección tomar, somos capaces de desarrollar con eficacia".

Foto: Getty Images

Los neumáticos siguen siendo el centro de atención

Otro tema fundamental para el equipo es la puesta a punto del paquete en relación con los neumáticos. En los últimos años, McLaren se caracterizó por cuidar bastante bien las gomas, lo que les dio grandes ventajas frente a sus rivales, las cuales se notaban sobre todo en las carreras con temperaturas elevadas, pero que en las carreras más fías, por ejemplo en las Las Vegas, solían ser más un problema que una ayuda.

Dado que Hungría suele ser una de las carreras más cálidas del calendario, Stella prefiere esperar a ver qué pasa. "Aún está por ver si somos competitivos también cuando las carreras se disputan en condiciones más frías", afirma.

"Cuando tuvimos una carrera con temperaturas más frías, como en Canadá, no estuvimos para nada a la altura. Así que aún queda trabajo por hacer en cuanto a la interacción con los neumáticos, pero parece que algunas de las mejoras han surtido efecto con calor".

Al mismo tiempo, Stella también quiere elogiar a los departamentos de fabricación y logística en relación con el paquete de Hungría, ya que el equipo tuvo "muy poco tiempo" para llevar las piezas a la pista. "Algunas piezas no llegaron hasta el viernes por la noche y se montaron en el coche el sábado por la mañana. Así que fue una carrera contra el reloj".

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