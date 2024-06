¿Pudo salirle bien a Haas y Magnussen su estrategia inversa en Canadá?

Desde la 14ª posición de la parrilla, Kevin Magnussen apostó por el neumático de lluvia extrema, que iba a ser particularmente beneficioso en las seis primeras vueltas, cuando el circuito estaba más mojado, lo que aprovechó para abrirse camino hasta la cuarta posición al final de la tercera vuelta.

Eso le llevó a colocarse muy cerca de tres primeros pero, a medida que el circuito empezó a secarse, el punto de cruce entre las gomas intermedias y las de lluvia extrema empezó a acercarse.

Al comparar los primeros giros de Magnussen con los de Piastri, a quien el danés había adelantado para colocarse cuarto, ese punto de cruce llegó en la sexta vuelta: Magnussen hizo un 1:34.673 y Oscar Piastri un 1:33.060, lo que inmediatamente hizo que Haas llamase a Magnussen para entrar en boxes en la vuelta siguiente para montar los intermedios.

Por lo tanto, se podría pensar que fue la decisión correcta para Magnussen entrar, ya que había subido hasta el cuarto puesto. Pero una lenta parada en boxes perjudicó sus posibilidades y le terminó costando la posición en pista, pero a pesar de todo salió 13º y al menos ganó una posición.

"Tenía buena pinta", dijo Magnussen tras la carrera. "Tomamos la decisión correcta con los neumáticos, pero creo que entramos en boxes demasiado pronto porque tuvimos que hacer otra parada. Podríamos haber alargado la carrera con los neumáticos de lluvia para luego pasar a los intermedios y ya".

"Además, hicimos una parada en boxes muy lenta. Tuvimos la sensación de tener alguna oportunidad, pero no conseguimos nada. No intentamos arriesgar ni nada por el estilo. Simplemente hicimos lo que creímos que era lo correcto para las condiciones. Y parecía que estaba bien, así que creo que hicimos lo correcto al principio, pero después no tomamos las decisiones adecuadas", dijo.

Haas trató de alargar la parada en el caso de Nico Hulkenberg, pero el alemán sólo aguantó hasta la vuelta 12 después de haber subido hasta la séptima plaza. Tras esa sexta vuelta, el de Haas era entre 1 y 1,5 segundos más lento que Daniel Ricciardo, antes de que el australiano le adelantase de nuevo para ser octavo en la vuelta 11.

Alex Albon, Williams FW46, Kevin Magnussen, Haas VF-24, Logan Sargeant, Williams FW46 Fotos: Andy Hone / Motorsport Images

Pero Hulkenberg estaba pilotando un coche que "no estaba completamente bien", por lo que es razonable que Magnussen fuese más rápido que su compañero. Parecía que Haas había cronometrado la parada de Magnussen para limitar el daño del tiempo que tardó en entrar en boxes, pero la parada lenta le costó entre cinco y seis segundos y además su parada temprana hizo que tuviese que parar de nuevo en el momento en el que salió el coche de seguridad.

Se esperaba que lloviera antes del ecuador de la carrera y Magnussen cree que aguantar hasta la vuelta 15 habría evitado la necesidad de hacer otra parada bajo el coche de seguridad para motor intermedios nuevos, que finalmente hicieron retroceder a Magnussen hasta la 14ª posición, donde salía.

Analizemos cómo podría haber sido la estrategia de neumáticos de lluvia, sin esa parada en la séptima vuelta, y haremos lo mismo con Hulkenberg y su parada en boxes en la vuelta 12.

Al final de la sexta vuelta, Magnussen tenía 4.76s de ventaja sobre Piastri. Suponiendo que pudiera seguir al mismo ritmo, Piastri habría necesitado dos o tres vueltas más para pasarle por ritmo puro, aunque la necesidad de pasar por las partes mojadas del circuito podría haberlo dificultado todo un poco.

En cualquier caso, Magnussen no estaba realmente compitiendo con el piloto de McLaren. Por lo tanto, comparar las vueltas de Ricciardo, Lance Stroll, Charles Leclerc y Yuki Tsunoda es quizás una mejor referencia para evaluar la estrategia de Haas.

A continuación, se eliminará su tiempo registrado en la vuelta siete y se extrapolará el delta sobre su vuelta anterior hasta el final del giro. Estaba aproximadamente 0.36s por delante antes de la zona de frenado de las curvas 13/14, así que lo descontaremos de su tiempo de la sexta vuelta de 1:34.673.

Para facilitar las cosas, nos fijaremos en los tiempos de Hulkenberg de la vuelta 8 a la 11; aunque fue más de un segundo más lento por vuelta que Magnussen, en parte por rodar en tráfico. Cuando Hulkenberg llegó a la séptima vuelta, ya estaba consistentemente en 1:34 después de que Fernando Alonso y Lewis Hamilton se alejaran de él, lo que es mucho más representativo del ritmo con neumáticos de lluvia extrema, aunque su vuelta 12 calculada es mucho más lenta por su pasada de frenada en la horquilla.

Lo aplicaremos a sus propios tiempos pero, en el caso de Magnussen, degradaremos sus tiempos de forma más constante en línea con el rendimiento de la pista seca. Es difícil saber cuáles serían los deltas de rendimiento por vuelta, ya que Pirelli no suministra fácilmente esa información, pero relativamente se puede estimar.

Así queda el cuadro de tiempos por vuelta con las estimaciones conservadoras para las vueltas 12, 13, 14 y 15. (Todas las cifras en segundos)

Vuelta Magnussen Ricciardo Stroll Leclerc Tsunoda Hulkenberg 2 (delta) 0 4.291 5.428 7.908 9.010 6.155 3 96.134 100.559 100.688 99.247 99.935 96.651 4 93.993 97.504 97.302 97.813 97.475 95.053 5 94.529 97.388 97.044 96.358 95.882 96.104 6 94.673 96.684 96.655 96.300 96.646 96.178 7 94.313 93.997 93.695 94.541 94.176 96.158 8 94.170 93.341 93.549 93.768 93.491 94.170 9 94.267 92.518 92.85 92.791 92.88 94.267 10 94.671 93.382 92.786 92.094 92.028 94.671 11 94.672 93.504 94.245 94.160 94.000 94.672 12 94.872 90.514 91.200 93.158 93.494 96.172 13 95.072 90.251 90.255 90.52 90.362 95.072 14 95.272 88.964 89.446 89.171 89.622 95.272 15 95.472 88.743 89.017 88.868 89.266 95.472 TOTAL 1232.11 1221.64 1224.16 1226.697 1228.267 1246.067 GAP 0 -10.470 -7.950 -5.4130 -3.843 +13.957 GAP con el líder 54.594 44.124 46.644 49.181 50.751 68.551 Parada en boxes 79.594 44.124 46.644 49.181 50.751 93.551

En base a los deltas de vuelta, Magnussen parece caer 10 segundos por detrás de Ricciardo, lo que le sitúa 13º antes de su parada - exactamente donde terminó después de la parada en boxes. Hulkenberg está 14 segundos por detrás de su compañero de equipo, aunque gana una posición y se coloca 18º, ligeramente por delante de Guanyu Zhou. Sin embargo, todo esto es antes de la parada en boxes y, suponiendo una parada de 25 segundos, pero de esta manera ambos pilotos habrían terminado a cierta distancia del líder de la carrera: Magnussen a 79.594s y Hulkenberg a 93.551s.

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotografía de: Andy Hone / Motorsport Images

Unos intermedios nuevos durante 10 vueltas les recompensarían con algo de tiempo, aunque su ritmo real con intermedios no fue mucho más rápido en general que el de Logan Sargeant. Y, si el plan es ahorrar neumáticos para asegurarse de que están en buen estado para la segundo llegada de la lluvia, es difícil que el ritmo cambie, así que las diferencias seguirían siendo las mismas.

Sin embargo, esa es la parte clave: ¿cuántas posiciones recuperarían por no parar bajo el coche de seguridad de la vuelta 25?

Tres pilotos se quedaron en pista en ese momento: Tsunoda, Valtteri Bottas y Esteban Ocon. Haciendo una media de sus tiempos en la vuelta 25, sale una vuelta de 1:52.613, más de 10s más rápido que el tiempo en boxes que los pilotos de Haas marcaron (2:09.198 Magnussen y 2:03.974 Hulkenberg).

Pero esos 10 segundos no son suficientes para que el dúo de Haas vuelva a entrar en la pelea: una parada al final de la vuelta 15 parece ser demasiado tarde. Básicamente, los dos pierden una parada en boxes por mantener más tiempo los neumáticos de lluvia, ya que los intermedios son varios segundos por vuelta más rápidos y tendrían que recuperar eso más el cambio por haberse quedarse fuera.

¿Qué tal parar en la vuelta 12 y salir bajo el coche de seguridad?

Vuelta Magnussen Ricciardo Stroll Leclerc Tsunoda Hulkenberg 2 (delta) 0 4.291 5.428 7.908 9.01 6.155 3 96.134 100.559 100.688 99.247 99.935 96.651 4 93.993 97.504 97.302 97.813 97.475 95.053 5 94.529 97.388 97.044 96.358 95.882 96.104 6 94.673 96.684 96.655 96.3 96.646 96.178 7 94.313 93.997 93.695 94.541 94.176 96.158 8 94.17 93.341 93.549 93.768 93.491 94.17 9 94.267 92.518 92.85 92.791 92.88 94.267 10 94.671 93.382 92.786 92.094 92.028 94.671 11 94.672 93.504 94.245 94.16 94 94.672 12 94.872 90.514 91.2 93.158 93.494 96.172 TOTAL 946.294 953.682 955.442 958.138 959.017 960.251 GAP 0 7.388 9.148 11.844 12.723 13.957 GAP con el líder 34.843 42.231 43.991 46.687 47.566 48.8 +L12 STOP 59.843 42.231 43.991 46.687 47.566 73.8

Tras su parada real, Hulkenberg salió a pista en 19ª posición. En la vuelta anterior al coche de seguridad, estaba nueve segundos por detrás de Bottas, que no paró. Asumiendo la misma diferencia, aunque se fue reduciendo a medida que el Safety Car empezaba a retroceder, el alemán podría haber esperado como mucho ser 16º tras las paradas, todavía por detrás de Bottas, que finalmente no puntuó.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 lucha con Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Sin embargo, podría haber funcionado para Magnussen; una parada al final de la vuelta 12 le habría colocado en entre los Sauber, aunque unos intermedios nuevos podrían haberle puesto por delante de Bottas y haber presionado a Gasly. Eso le sitúa en el territorio de Ocon cuando llegasen las paradas, dándole así una oportunidad de ser noveno o décimo al cruzar la bandera a cuadros.

Tal vez, entonces, Magnussen tenga razón, literal y figuradamente. Si su actuación sobre mojado hubiese durado cinco vueltas y no se hubiera visto obstaculizada por la lentitud de la parada en boxes, habría sido una posibilidad mucho mejor para sumar puntos.

Pero, citando al famoso chef italiano Gino D'Acampo: si su abuela tuviera ruedas, sería una moto. Es decir, extrapolar a partir de datos incompletos, especialmente en una carrera en mojado, es a menudo una locura, pero Haas podría haber hecho un mejor trabajo con Magnussen, de eso no hay ninguna duda.