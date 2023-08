McLaren explica su "enorme decepción" con Alex Palou

Alex Palou, campeón de la IndyCar en 2021 y actual líder de la clasificación, parecía dispuesto a unirse al equipo Arrow McLaren para 2024, pero ahora ha dado marcha atrás.

De hecho, ahora tiene previsto quedarse con Chip Ganassi Racing, equipo que en 2022 presentó una demanda contra el barcelonés tras haber firmado un contrato con McLaren de cara a este año.

Es lógico que Alex Palou, que cumple los requisitos para tener una superlicencia de la FIA que le permita correr en Fórmula 1, haya visto bloqueado cualquier camino de llegar a la máxima categoría con McLaren por el buen rendimiento como debutante de Oscar Piastri.

Tras la disputa a principios de este mes, Zak Brown confirmó en el Gran Premio de Países Bajos 2023 que los de Woking iniciaron procedimientos legales formales contra el español y su empresa.

El estadounidense dijo: "Alex [Palou] nos informó de que no tiene intención de cumplir su contrato con nosotros en IndyCar o Fórmula 1. Tenemos un contrato, así que eso está ahora en un proceso legal".

"Presentamos una demanda en los tribunales de Londres la semana pasada contra él, tanto como persona como su entidad comercial. Dejaremos que los procedimientos legales lleven la situación adelante".

Brown citó a Daniel Ricciardo, que se rompió un hueso de la mano durante un accidente en los entrenamientos del viernes en Zandvoort y se perderá la carrera, como la razón por la que Palou podría haber elegio mejor si se hubiera querado esperando "alrededor del aro" una oportunidad en McLaren.

Dijo: "No tengo ni idea de lo que pasa por su cabeza porque no he hablado con él".

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, en el muro de boxes

"Pero las cosas se mueven rápido en la Fórmula 1. Los pilotos pueden romperse la muñeca en cualquier instante", continuó. "Si quieres hacer Fórmula 1, tienes que pasar por el aro y ver qué oportunidades se presentan".

Brown añadió su decepción por la forma en que se ha desarrollado la saga, dado que sentía una estrecha relación de trabajo con Palou.

"Muy decepcionante", fue su reacción. "Teníamos una relación muy buena. No se ha comunicado personalmente conmigo, lo cual es bastante decepcionante, teniendo en cuenta todo lo que hemos hecho por él y las oportunidades que le hemos brindado".

"No creo que su decisión tenga nada que ver con McLaren en sí. Nuestra relación era muy fuerte, así que estoy muy decepcionado por cómo se ha gestionado", aseguró. "A nivel personal, creo que la relación con nuestros pilotos es algo que McLaren se toma muy en serio, y creo que hacemos un buen trabajo creando un ambiente familiar, así que ser defraudado de esa manera es bastante decepcionante".

McLaren planea subir a finales de este año a su piloto de IndyCar Patricio O'Ward al MCL35M con el que Ricciardo ganó el GP de Italia 2021.

Brown también dijo que McLaren seguirá "lo de siempre" para cumplir con la regla de alinear a un piloto novato en una sesión de FP1 de aquí al final de la temporada.