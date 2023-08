Verstappen domina la lluviosa FP3 en Holanda; Alonso, 4º

La jornada del sábado comenzó con una lluvia que empapó el asfalto del circuito de Zandvoort, y los pilotos tuvieron que saltar a la pista en la última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación del Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1. El agua provocó todo un caos de salidas, y salieron hasta tres banderas rojas en una práctica que dominó Max Verstappen tras marcar el mejor registro en los minutos finales para superar a los McLaren.

Sin embargo, no fueron los monoplazas de Woking los perseguidores del neerlandés, puesto que George Russell se quedó a poco menos de cuatro décimas del crono del vigente campeón del mundo, y Sergio Pérez en la tercera plaza, a un segundo exacto del primer piloto de Red Bull. Fuera del teórico podio, terminó Fernando Alonso, que tras un último intento con los neumáticos intermedios terminó en la cuarta plaza, por delante de un Lewis Hamilton que estuvo bastante desaparecido en toda la sesión.

Tras el siete veces campeón del mundo se colocó Alexander Albon con su Williams, quien ya no parece que sea la sorpresa, y por detrás ya aparecía el primero de los pilotos de McLaren, un Oscar Piastri que pasó de estar en la zona delantera a caer al séptimo puesto, con su compañero Lando Norris, que fue el mejor del viernes, décimo.

Entre ellos terminaron Valtteri Bottas con su Alfa Romeo y un Charles Leclerc que tuvo muchos problemas con su Ferrari en la primera curva, aunque peor le fue al otro de los de Maranello, Carlos Sainz, que vio la bandera a cuadros en la tercera práctica del fin de semana en el 12º lugar.

Resultados de los Libres 3 (FP3) del Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1 en Zandvoort

Resumen de los Libres 3 (FP3) del Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1 en Zandvoort

El cielo se convirtió en protagonista en el inicio de la jornada del sábado en el Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1, puesto que la lluvia comenzó a caer desde primera hora de la mañana, mojando el asfalto que los pilotos probaron cuando el semáforo se puso en verde en los terceros entrenamientos libres. Algunos se arriesgaban a probar las condiciones húmedas en el trazado de Zandvoort, todos salvo los McLaren, con los neumáticos de lluvia extrema, y llegaban a los límites, como los Red Bull, al acabar Max Verstappen y Sergio Pérez por fuera de la pista.

Sin embargo, eso no impidió al vigente campeón del mundo colocarse en la primera posición con casi un segundo de ventaja sobre Valtteri Bottas. En ese momento, la meteorología hizo de las suyas, provocando el impacto contra las protecciones de Kevin Magnussen contra el muro en el mismo lugar en el que el líder se salió, aunque el resultado fue tan diferente que los mecánicos de Haas tuvieron que emplearse a fondo para estar listos para la clasificación.

El danés estaba con los intermedios, de menor agarre en ese tipo de condiciones, pero cuando se reanudó la sesión, pasados veinte minutos desde que se puso en verde, la mayoría montó esa goma. A partir de ahí, los monoplaza fueron saliendo a cuentagotas, con la novedad de que Daniel Ricciardo ya no estaba por su lesión del viernes, y Liam Lawson se subió al AlphaTauri para debutar este fin de semana en la Fórmula 1.

Las minutos empezaban a caer, y el que estuvo cerca de no volver a rodar más fue Charles Leclerc, que se fue recto en la primera curva y casi choca contra el muro, pero el monegasco pudo reemprender la marcha. Cuando todo comenzaba a normalizarse teniendo en cuenta que todo podía cambiar con el agua, el Alfa Romeo de Guanyu Zhou provocó otra bandera roja después de que el chino se quedara atascado en la grava por un error de pilotaje.

Los comisarios del trazado holandés volvieron a emplearse a fondo para recuperar el monoplaza de la escudería suiza, y la bandera verde apareció cuando restaba poco menos de la mitad de la sesión de una hora. Fue ahí cuando a los pilotos ya no les quedaba mucha opción más, puesto que tenían muy poco tiempo disponible para preparar una clasificación que no se sabía si tendría lluvia o no a pesar de que los pronósticos apuntaban a que no caerían más gotas por la tarde.

Más allá de eso, la clasificación se mantenía sin demasiados cambios, pero sin ser tampoco muy representativa, con Max Verstappen en lo más alto, seguido por Lando Norris y Charles Leclerc, pero con una ventaja muy grande del neerlandés. No obstante, el británico demostró que el coche de Woking ya funciona y marcó el mejor registro del día para ser una décima más veloz que el vigente campeón, a la espera de saber si el resto también se arriesgaría a escasas horas de la clasificación.

A unos veinte minutos de la bandera a cuadros, la goma intermedia predominaba en la tabla de tiempos, con lo que los cronos caerían mucho más a la espera de que las nubes descargaran el poco agua que quedaba. Con el paso de los coches, que limpiaban la trazada, se rebajaban los registros, dejando a los McLaren en lo más alto, seguidos por los Red Bull, aunque George Russell se colaba entre ambos, mientras que los Ferrari se quedaban en la mitad de la tabla con bastante problemas, pero mayores eran los de Alpine, que veían salidas de pista y a sus pilotos en el fondo de la clasificación.

Fernando Alonso, algo desaparecido en el inicio del sábado, escaló hasta la cuarta plaza para ponerse a la estela de Sergio Pérez, pero en ese instante, Liam Lawson provocó la tercera bandera roja de la sesión al hacer un trompo en la última de las peraltadas. El neozelandés pudo recuperar la buena dirección y regresar al garaje para los últimos diez minutos de la tercera práctica general, pero su primera del fin de semana.

Cuando regresaron a la pista, Max Verstappen marcó el mejor tiempo para batir a los McLaren, en el momento en el que Charles Leclerc, de nuevo, se fue recto en la primera curva, provocando una bandera amarilla. El neerlandés mejoró en nueve décimas el crono de Lando Norris y en un segundo el de Oscar Piastri, mientras que el resto se ordenaba hasta que se acabaron las pruebas en Zandvoort.

En los últimos minutos, todos mejoraron, con el holandés colocando un mejor registro, seguido por George Russell y Sergio Pérez, mientras que Fernando Alonso fue cuarto para superar al otro de los Mercedes, el de Lewis Hamilton. Por detrás del siete veces campeón del mundo acabó Alexander Albon, aunque el anglotailandés superó a Oscar Piastri, Valtteri Bottas, un errático Charles Leclerc y Lando Norris.

