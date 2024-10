Massa se sintió "engañado" por Ecclestone, pero no le sorprende

Desde hace ya casi medio año, Felipe Massa está en medio de una batalla legal contra la Fórmula 1 por el famoso escándalo del "Crashgate" del Gran Premio de Singapur en 2008, unos acontecimientos que a la postre provocaron que el brasileño perdiese el campeonato del mundo en favor de Lewis Hamilton.

Aquella noche en Marina Bay, Renault, a través de Flavio Briatore, confeccionó una estrategia en la que obligó a Nelson Piquet Jr. a estrellarse contra el muro para que su compañero, Fernando Alonso, se llevase la victoria. El rumor siempre había existido, pero fue Bernie Ecclestone quien habló de una manera totalmente abierta sobre ello hace más o menos un año.

Las declaraciones de Ecclestone al respecto: Fórmula 1 La FIA se enteró en 2008 del Crashgate pero no pudo actuar (Alonso, inocente)

El hecho de tener pruebas de que la F1 sabía entonces que lo que había sucedido era fraudulento, hizo que Felipe Massa se sintiese perjudicado y, acto seguido, llevó el caso a los tribunales para pedir la anulación del GP de Singapur 2028, algo que de conseguir le convertiría en campeón del mundo.

En una reciente entrevista en la que actualizó cómo estaba yendo el caso, se le preguntó si se sentía engañado por Bernie Ecclestone y todos los que ocultaron algo así durante tantísimos años, y evidentemente su respuesta fue corta pero clara: "Sí".

Lo más desconcertante de todo, es que el propio expropietario de la Fórmula 1 le dijo personalmente que lo mejor que podría hacer después de todo era denunciar lo sucedido por la vía legal: "Me dijo que hice bien en ir a la corte".

Sin embargo, es curioso que esa recomendación fuese de Ecclestone, ya que él formaba parte del problema, pero eso tampoco sorprende a Massa: "¿Qué puedo decir? Es algo sobre lo que ha decidido hablar, aunque sea muy tarde. Conozco su estilo. Sé cómo es. Y sé que hay tantas cosas que suceden en la Fórmula 1 que quizás mucha gente no sepa... Hay mucha política a su alrededor".

En referencia a esas palabras, se le pidió al brasileño que ahondase un poco más al respecto, pero desvió la pregunta con una respuesta en la que aseguró que él estaba haciendo lo adecuado.

"Hay cosas, pero si no sabemos algo, eso significa que no podemos luchar por ello. Pero si lo sabes y entiendes que lo que te pasó estuvo mal, entonces, por supuesto, es un asunto diferente. Por eso decidí hacerlo, pero no es fácil. Es muy difícil para mí ser parte de algo así que nunca me había pasado en toda mi vida. Realmente no es algo agradable de hacer, pero creo que es lo correcto", concluyó.

Felipe Massa

