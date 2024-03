Ecclestone da la razón a Massa en su demanda por el título de F1 2008

Llevaba tiempo pensándolo, pero este lunes se hizo oficial: Felipe Massa ha presentado una demanda contra la FOM por el título de Fórmula 1 que perdió en 2008.

Tras un periodo de silencio en torno al caso, se ha sabido que el expiloto de F1 quiere recuperar lo que considera que la organización de la F1 le arrebató de manera totalmente injusta y el Tribunal Superior de Justicia estudiará el caso.

El expropietario de la máxima categoría del automovilismo y mandamás esa temporada, Bernie Ecclestone, es una de las personas que tuvieron un papel clave en el caso conocido como "el crashgate". En el Gran Premio de Singapur de 2008, Nelson Piquet Jr. estrelló su Renault a propósito para que su compañero de equipo Fernando Alonso ganase la carrera.

Esa carrera, la ganó finalmente el piloto español, mientras que Hamilton cruzó la línea de meta en la tercera posición y sumó seis puntos, con Massa saliendo de vacío de Marina Bay, un resultado muy importante en la disputa por el título, ya que la diferencia final entre ellos fue de un punto en favor del piloto británico.

En una entrevista realizada el año pasado, Ecclestone admitió que él y el entonces presidente de la FIA, Max Mosley, conocían el incidente incluso antes de que terminara ese campeonato, pero que prefirieron no decir nada para no dañar la imagen de la categoría.

Felipe Massa, a raíz de esas declaraciones, cree entonces que esa carrera debería haber sido anulada y por tanto, sin ese resultado, el campeón del mundo habría sido él y no Hamilton, por lo que animó a la F1 y a la FIA a hacer una declaración al respecto a su favor, pero tras una espera demasiado larga sin respuesta, el brasileño ha pasado a la acción con una demanda.

Y curiosamente, ha sido Bernie Ecclestone quien ha reaccionado para ponerse rotundamente del lado de Massa: "Si me hubiera preguntado, le habría dicho que emprender acciones legales era lo mejor que podía hacer. El juez inglés podrá entonces decirle lo que está bien o mal", dijo hablando con Press Association.

"No puedo decir nada sobre el resultado de la demanda y lo que ocurrirá. Realmente no tengo ni idea. No creo que nadie la tenga. Mi opinión es que es mejor que el juez emita un veredicto y sea algo objetivo", concluyó el británico de 93 años de edad.

Ecclestone ha sido el primero de los implicados en hablar tras darse a conocer la demanda, ya que cuando Motorposrt.com preguntó a la F1 y a la FOM, dijeron que no harían comentarios.

Felipe Massa, Williams Martini Racing, y Jean Todt, Presidente de la FIA, visitan el paddock. Foto de: Glenn Dunbar

