¿Llegará Colton Herta a la Fórmula 1?

Como hijo del piloto y propietario de equipo de IndyCar Bryan Herta, Colton Herta tenía todas las papeletas para desarrollar interés por el automovilismo.

Pero cuando comenzó su carrera en monoplazas, Herta puso rápidamente la vista en Europa. Con 15 años participó en el campeonato MSA Formula (ahora conocido como British F4), terminando tercero mientras un tal Lando Norris conquistaba el primero de muchos títulos en categorías inferiores.

Herta dio el salto en 2016 a la Euroformula Open, de nivel F3, y volvió a terminar tercero en la clasificación general, por detrás de los más experimentados Leonardo Pulcini y Ferdinand Habsburg.

¿Apuntaba ya entonces a la F1? No exactamente.

"En realidad, mi objetivo no es la Fórmula 1. Nunca he tenido realmente ese interés, especialmente en estos últimos siete años en los que un equipo ha dominado", declaró a Motorsport.com en diciembre de 2016, cuando el dominio de Mercedes alcanzaba su punto álgido tras el de Red Bull.

"Parece que si consigues el asiento equivocado, básicamente te quedas atrapado para siempre en la zona media, luchando duro solo por sumar uno o dos puntos y sin que los grandes equipos se fijen en ti".

"Me aburre. No importa lo bueno que seas como piloto, si el que va delante tiene un coche mejor, puede sacarte 20 segundos antes de su primera parada en boxes".

Entonces, ¿qué hacía Herta en Europa?

"Es mejor para aprender, porque las parrillas son más grandes y competitivas", explicó. "Aprendí más en mi primer año en Europa que en mi primer año compitiendo en Estados Unidos. Tenía 14 años cuando me mudé allí, y me hizo madurar muchísimo más rápido de lo que lo habría hecho aquí. Creo que fue la decisión correcta, y estoy ilusionado con lo que pueda venir después".

El éxito parecía asegurado en la Indy Lights, donde fue Novato del Año en 2017 antes de que el debutante Pato O’Ward le arrebatara el título en 2018. Después ascendió a la IndyCar y ganó en su tercera participación en la categoría reina, convirtiéndose con 18 años en el ganador más joven de la historia de la serie.

Durante los siete años siguientes, principalmente con Andretti, Herta elevó su palmarés a nueve victorias en 117 carreras, terminó tercero en el campeonato de 2020 y subcampeón en 2024.

Ya en 2019, el análisis de temporada de Motorsport lo describía como una "auténtica superestrella" y, salvo un par de campañas propensas a errores en 2022 y 2023, ha sido habitualmente uno de los aspirantes a la victoria.

Mientras tanto, la F1 apareció en el horizonte en varias ocasiones. En 2021, cuando Andretti intentó adquirir Sauber, Herta probó el simulador del equipo, pero el acuerdo no prosperó.

El estadounidense realizó un test de dos días con McLaren en julio de 2022, mientras Red Bull buscaba sustituto para Pierre Gasly, que se marchaba a Alpine, en AlphaTauri.

La marca puso sus ojos en Herta, pero pese a sus buenos resultados en IndyCar solo tenía 32 de los 40 puntos necesarios para la superlicencia. Red Bull renunció a su fichaje y eligió en su lugar a Nyck de Vries.

Las opciones de Herta en la F1 parecían prácticamente extinguidas, pero la candidatura de Andretti finalmente salió adelante bajo la identidad de Cadillac. El respaldo de General Motors —y su próximo programa de motores— permitió que el proyecto cruzara la meta, pese a la reticencia de la Fórmula One Management a aceptar un nuevo equipo que, desde su punto de vista, quizá no "aportara valor al campeonato".

Una de las grandes preguntas era si el nuevo equipo estadounidense ficharía a un piloto local. Pese al interés en el líder de F2 Jak Crawford, Cadillac optó por una de las alineaciones más experimentadas que haya tenido jamás un equipo debutante: los veteranos Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

El ex piloto de Sauber Guanyu Zhou asumió el rol de reserva; Herta, que pronto cumplirá 26 años, fue contratado como piloto de pruebas mientras afronta su audaz salto de la IndyCar a la F2. En la antesala de la F1 intentará reunir, de nuevo, los puntos de superlicencia que le faltan. El californiano tiene 34, por lo que necesita seis más —equivalentes a un octavo puesto en el campeonato— y también puede sumar participando en sesiones de entrenamientos libres de F1.

Por tanto, no se tratará tanto de resultados como de ganar experiencia y, sobre todo, demostrar que tiene lo necesario para triunfar en el campeonato del mundo, con un ascenso en 2027 nada descabellado. "Tiene que ganárselo, ¿no?", dijo el CEO de Cadillac F1, Dan Towriss, el pasado septiembre al anunciar el programa de Herta para 2026.

Towriss espera un resultado entre los diez primeros de su protegido, que competirá con Hitech, equipo británico que ha logrado éxitos recientes en F2 con un total de 21 podios en los últimos años junto a Paul Aron, Luke Browning y Dino Beganovic.

Sin embargo, preguntado por Motorsport si confiaba en lograr ese top 10 y si aspiraba a algo más, Herta dejó claro que no pretende simplemente completar la parrilla:

"En todo lo que me subo quiero ser competitivo y fuerte".

"Si el objetivo no es ganar, no veo por qué hacerlo; esa es mi mentalidad. No sé si es realista o no, el tiempo lo dirá".

"Pero todo lo que hago en el automovilismo lo intento hacer al 100%. Si entras con la mentalidad de ‘vamos a empezar dentro del top 15 y luego avanzar’, no creo que sea el enfoque correcto".

"Quiero ser lo más rápido posible. Quiero liderar sesiones, quiero ganar carreras. Pero el tiempo dirá lo difícil que es”.

Los test de pretemporada en Barcelona fueron alentadores en ese sentido. Herta fue 12º en la clasificación combinada de tres días, pero quedó a menos de seis décimas del más rápido, Rafael Camara —vigente campeón de F3— y exactamente a tres décimas del segundo.

Herta describió el contraste con la IndyCar como un giro de 180 grados.

"Este coche es extremadamente diferente a todo lo que he conducido antes, así que es un gran salto", insistió. “Hay muchas cosas a las que acostumbrarse.

"Va mejorando, pero por mi parte todavía no es completamente fluido. Necesito más tiempo para acostumbrarme del todo y saber con precisión qué tengo que hacer, dónde frenar, todos esos detalles antes de poder luchar. Aún no estoy ahí. Pero está siendo cada vez más natural".

Lo interesante del movimiento de Herta es lo inédito que resulta. En la era moderna, nunca un piloto puntero de IndyCar ha bajado a la antesala de la F1. Es cierto que algunos pilotos de F1 regresaron a la F2 tras un breve paso por el Mundial —Gianmaria Bruni, Timo Glock, Romain Grosjean, Giorgio Pantano—, pero fue hace dos décadas y no eran profesionales consolidados como Herta.

El paralelismo más relevante podría ser, en realidad, su nuevo compañero de equipo.

Hace tres años, Ritomo Miyata logró los máximos honores en el automovilismo japonés al ganar Super Formula y Super GT, demostrando su versatilidad. Con 24 años, tenía un futuro prometedor como principal candidato a reemplazar a Kamui Kobayashi en el WEC de Toyota cuando el veterano se retirara.

Miyata dejó Japón para disputar un programa dual F2/ELMS junto a su rol de reserva en el WEC. Aunque logró dos victorias en ELMS, sufrió enormemente en F2, terminando 19º con Rodin. Abandonó el proyecto del WEC para centrarse en sus opciones en F1, pero el 17º puesto con ART el año pasado apenas fue mejor. En total, suma un podio en 55 carreras de F2, aunque vuelve a intentarlo este año con Hitech.

El principal problema para Miyata y Herta son los neumáticos Pirelli de alta degradación, que exigen una gestión considerable, a diferencia de los Yokohama y Firestone en Super Formula e IndyCar, donde se puede atacar casi a fondo.

En F2, la clasificación exige cuidar los neumáticos en las vueltas de salida y entrada, y la gestión es clave en carrera para no quedarse sin rendimiento en las últimas vueltas.

La mayoría aprende esto en F3, pero es mucho más complicado para pilotos como Miyata y Herta, especialmente con una única sesión de entrenamientos de 45 minutos antes de la clasificación.

El propio Herta reconoce que su amplia experiencia en IndyCar, aunque útil, tendrá poca relevancia este año.

"No creo que sea tanta ventaja como la gente piensa", comentó. "A esta edad, tengas 18 o 25, estás prácticamente desarrollado. Hay pequeñas cosas que aprendes, pero en términos de velocidad pura estás cerca de tu máximo. Aun así, es bueno tener experiencia".

"Hay muchas diferencias, pero también similitudes. La experiencia es clave, y los errores ocurren. Lo importante es aprender de ellos. He cometido muchos errores en mi carrera, quizá más que muchos en este campeonato. Si eso me ayuda un uno por ciento, lo aceptaré".

En ese sentido, tener a Miyata al otro lado del garaje será invaluable.

"Es muy útil tener a Ritomo como compañero, con mucha experiencia en F2", dijo. "Tiene un estilo refinado que ha sido importante en mi desarrollo, porque es una forma de pilotar muy diferente a la de otras categorías. Con tan poco tiempo en pista en F2, contar con alguien así para coger ritmo rápido puede ser clave".

Predecir el éxito de Herta en F2 es difícil. El nivel parece ligeramente más débil que en años recientes, con pilotos de segundo año como Alex Dunne y Dino Beganovic entre los favoritos, mientras que Camara —de la academia Ferrari— podría seguir los pasos de Charles Leclerc y ganar F3 y F2 como debutante.

El rendimiento de Herta en F2 no será el único factor para su ascenso a F1, ya que Cadillac también evaluará su trabajo como piloto de pruebas.

"Pasará tiempo en el simulador de F1", explicó Towriss. "No es solo lo que haga en F2. También participará en FP1 y en trabajo de simulación. Evaluaremos el conjunto de su trabajo para juzgar si está listo para la Fórmula 1".

"Los FP1 probablemente serán lo más importante para prepararme para la F1", admitió Herta. "No sé cuándo llegarán. Ahora mismo no es la prioridad, pero es emocionante verles probar el coche. He hablado con mucha gente y están contentos con el progreso. Ha habido algunos contratiempos, pero están muy ilusionados".

Al final, que Herta llegue a la F1 podría no depender solo de él.

Independientemente de su rendimiento en F2 y en los test, quizá necesite que Pérez o Bottas rindan muy por debajo de lo esperado.

Sustituir a un veterano por un debutante es más fácil cuando está claro que el veterano no cumple el nivel requerido.

Pero si ambos pilotos de 36 años rinden de forma similar, será más difícil imaginar que Cadillac prescinda de uno de ellos, y el listón para Herta será aún más alto. Como él mismo dijo con acierto: solo el tiempo lo dirá.

