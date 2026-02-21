Ir al contenido principal

FIA F2

Lo que Cadillac espera de Colton Herta en la Fórmula 2

Cadillac ha fijado un objetivo bastante prudente para Colton Herta en su paso a la F2, pero el californiano se muestra más ambicioso.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Colton Herta, Hitech

Colton Herta, Hitech

Foto de: Getty Images

Terminar entre los 10 primeros del campeonato de pilotos de la Fórmula 2 sería un resultado aceptable para Colton Herta en 2026, según el director ejecutivo del equipo Cadillac en la Fórmula 1, Dan Towriss.

El piloto estadounidense se ha unido al equipo más nuevo del Gran Circo como corredor de pruebas, con un posible asiento en la F1 a su alcance en el futuro. Mientras tanto, Cadillac ha enviado al ya ex de la IndyCar a la F2 con Hitech GP para este 2026. El objetivo es que Herta adquiera experiencia en los circuitos europeos y con los neumáticos Pirelli, al mismo tiempo que demuestra su potencial para triunfar en el Mundial.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué sería aceptable para Herta en su campaña de novato en la F2, Towriss respondió: "Realmente, espero que Colton termine entre los diez primeros en la F2. En realidad, se trata de [aprender] los circuitos y los neumáticos, y simplemente de su desarrollo para estar listo para la Fórmula 1".

"Pasará tiempo en el simulador de F1. Así que no se trata solo de lo que ocurra en la F2. Habrá FP1 en las que participará, además del trabajo en el simulador. Por lo tanto, analizaremos el conjunto de su trabajo para evaluar su preparación para la Fórmula 1".

Herta necesita terminar entre los ocho primeros en la Fórmula 2 para conseguir la superlicencia de la F1, pero si terminara décimo, tres sesiones de Libres 1 en la F1 le bastarían para cosechar los tres puntos que le faltan.

Colton Herta, Hitech

Colton Herta, Hitech

Foto: Getty Images

En cualquier caso, el subcampeón de la IndyCar en 2024 no tiene intención de limitarse a rellenar la parrilla, a pesar de que la F2 es una categoría muy difícil de abordar, especialmente sin rodaje en la Fórmula 3.

Cuando Motorsport.com le preguntó si confiaba en lograr ese décimo puesto en el campeonato y si podría aspirar a más, Herta respondió: "En todo lo que me meto, quiero ser competitivo y quiero ser fuerte. Si el objetivo no es ganar, entonces no veo por qué hacerlo, esa es mi mentalidad. No sé si es poco realista o realista. Supongo que el tiempo lo dirá".

"Pero en todo lo que hago en el automovilismo, intento dar el 100 %. Y si te planteas: 'Bueno, intentemos trabajar y empezar entre los 15 primeros y luego avanzar desde ahí', no creo que sea el enfoque adecuado. En mi caso, quiero ser lo más rápido posible. Quiero liderar las sesiones, quiero ganar carreras. Pero supongo que el tiempo dirá lo difícil que es eso".

