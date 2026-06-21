Colton Herta descubre la realidad de la F1: "Todo va más rápido de lo que imaginaba"

Colton Herta descubrió con mucho entusiasmo las prestaciones de un Fórmula 1 de la generación 2026. El pasado viernes se puso al volante del coche de Sergio Pérez para disputar la primera de las cuatro sesiones de entrenamientos libres en las que participará este año.

En el Circuit de Barcelona-Catalunya, el estadounidense completó 27 vueltas al volante del Cadillac MAC-26 y marcó el 21º y último tiempo entre los pilotos que salieron a pista. Sin embargo, más que buscar el rendimiento puro, su misión consistía en devolver el coche a Sergio Pérez dentro de una buena ventana de reglajes para el resto del fin de semana.

Como piloto de pruebas de Cadillac en Fórmula 1, esta salida también brindó al californiano una valiosa oportunidad para ganar experiencia con los monoplazas actuales, después de pasar mucho tiempo en el simulador de General Motors en Charlotte.

"Fue muy divertido", declaró Colton Herta. "Creo que conseguimos lo que queríamos hacer, lo cual es positivo. Espero haber aportado buenos datos para analizar. Y, a nivel personal, es realmente especial participar en algo así, una sesión oficial. Significa mucho para mí, especialmente llevando el logo de Cadillac como estadounidense. Me sentí muy orgulloso".

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Preguntado por Motorsport.com sobre la importancia de esta sesión de Barcelona dentro de su programa anual, Herta respondió: "Entender cómo funciona todo es lo más importante. Participar en las reuniones técnicas, ver qué analizan. Y, sobre todo, comprender cómo se desarrolla una sesión y qué intentan conseguir durante ella".

"Todo es nuevo y bastante diferente a lo que había conocido antes. Hay muchos más elementos que vigilar. Muchísimos más sensores, más desarrollo de una carrera a otra, pasan muchísimas cosas constantemente. Todo eso es muy nuevo para mí y estoy intentando asimilarlo lo más rápido posible".

Herta ya había realizado algunas pruebas de Fórmula 1 en el pasado, incluidas varias con McLaren, pero admite que las prestaciones extremas de un monoplaza de Gran Premio siguen sorprendiéndole.

"Cuando hablamos de un Fórmula 1 en una vuelta de clasificación, lo que más impresiona sigue siendo su velocidad pura", explicó. "La frenada, la aceleración, el paso por curva. Cada aspecto es simplemente más rápido que cualquier cosa que haya conocido. Es realmente impresionante".

Colton Herta, listo para convertirse en un camaleón

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Actualmente, Herta compagina su programa de pruebas con su temporada en Fórmula 2 junto a Hitech. Decimotercero en el campeonato tras Barcelona, donde perdió una buena cantidad de puntos, sigue adaptándose a las enormes diferencias entre la F2 y la IndyCar, categoría en la que compitió durante muchos años. De hecho, reconoce que muchos aspectos le resultaron "extraños" al principio.

"Todo es muy diferente de mi experiencia anterior", explicó el ganador de nueve carreras de IndyCar. "El coche, los neumáticos, el par motor, las reducciones de marcha; todo parece muy extraño al principio, así que requiere mucha adaptación en el estilo de pilotaje".

"Decirte mentalmente que tienes que hacer las cosas de una determinada manera y luego conseguir aplicarlo realmente es bastante difícil. Pero me ha gustado. Aprender cosas nuevas y conducir coches nuevos siempre es algo positivo. Y creo que también es bueno para la Fórmula 1. Hay que ser un camaleón: el coche cambia cada fin de semana y debes saber adaptarte. Así que es un año muy bueno para eso".

Por su parte, el director general de Cadillac F1, Dan Towriss, explicó que el equipo está satisfecho con los progresos realizados por Herta esta temporada, a pesar de que los resultados todavía no reflejen ese crecimiento.

"Obviamente esperábamos tener altibajos", declaró Towriss cuando Motorsport.com le preguntó por la evolución de Herta en 2026. "Gran parte de su camino en Fórmula 2 consistía en aprender los circuitos y los neumáticos".

"En Fórmula 1, el rendimiento a una vuelta es fundamental. Hay que ser capaz de preparar los neumáticos y marcar inmediatamente la vuelta correcta. Y esos neumáticos son muy diferentes de los que Colton ha utilizado durante toda su carrera. Reaprender eso y descubrir nuevos circuitos en cada cita forma parte del proceso. Estoy muy satisfecho con los progresos que está haciendo. Todo está desarrollándose según lo previsto y conforme a nuestras expectativas".

Colton Herta, Cadillac Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images