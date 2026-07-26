Los datos en los que se basa el análisis de McLaren: ¿tiene Ferrari el mejor chasis de la F1?

Lewis Hamilton ya estaba aparcado junto al cartel de la P1 el sábado por la tarde cuando los comisarios de la FIA tuvieron que hacer un "Vettel" intercambiando los carteles de posición. McLaren fue el último equipo en salir a pista al final de la Q3, lo que permitió a Norris hacerse con la pole en el último momento.

Eso supuso la primera pole position del año en un gran premio para un equipo no oficial de Mercedes, aunque la mayor parte de la atención antes de la clasificación se había centrado en otro equipo. Ferrari era considerado por muchos en el paddock como el favorito en el revirado Hungaroring.

La sorprendente vuelta de Lando Norris para conseguir la pole pone de manifiesto que las mejoras de McLaren están dando resultado, pero incluso con esas nuevas piezas, Andrea Stella no esperaba ese resultado.

"Para ser sinceros, no pensábamos que fuera a ser suficiente para conseguir la pole en Hungría, donde sabíamos que Ferrari sería, sin duda, el favorito".

Ferrari sigue impresionando a sus rivales en las curvas de baja velocidad

Norris afirmó hace unas semanas que, en su opinión, Ferrari tiene el mejor chasis de la parrilla —incluso mejor que el de Mercedes— y, a pesar de que McLaren se haya hecho con la pole position, Stella sigue compartiendo esa opinión.

"Creo que Ferrari sigue teniendo el mejor chasis en cuanto a agarre en las curvas. Eso se nota mucho en las frenadas", afirmó Stella tras una pregunta de Motorsport.com.

Según él, hay varias zonas concretas del circuito de Hungaroring donde la fortaleza de la Scuderia destaca más que en ningún otro sitio.

"Su rendimiento en la curva 1 y en la curva 12, al frenar y entrar a baja velocidad, sigue estando un buen paso por delante del resto", explicó.

"Hemos conseguido mejorar el coche a velocidades medias-altas, donde estamos más a la altura de Ferrari. Pero si nos fijamos en la curva 1, la curva 12 y la curva 13, seguimos perdiendo una cantidad considerable de tiempo".

Los comentarios de Stella se ven respaldados por los datos. Hamilton está exactamente dos décimas por detrás de Norris al frenar para la curva 12, pero consigue recuperar toda esa diferencia en las curvas 12 y 13, lo que coincide exactamente con el análisis de Stella.

Comparación de las vueltas más rápidas de Lando Norris y Lewis Hamilton en la clasificación del GP de Hungría Foto: GP Tempo

"Tengo que decir que, a pesar de que en Hungría predomina el rendimiento en las curvas, en realidad parte de nuestra diferencia de tiempo por vuelta con respecto a Ferrari la conseguimos en las rectas", continuó Stella.

"Así que hemos mejorado en algunos aspectos en los que ahora, al menos aquí en Hungría, estamos a la altura de Ferrari. Pero tenemos que seguir mejorando a baja velocidad".

Eso, junto con las mejoras, marcó la diferencia, aunque Stella también señaló otro factor: la ejecución. En su opinión, el McLaren lo hizo mejor que Ferrari el sábado.

"El hecho es que las mejoras funcionaron tal y como esperábamos, pero creo que hoy la pole position ha sido, en cierto modo, un logro superior a lo previsto. Se debe a la ejecución y a haber aprovechado al máximo el potencial disponible".

La competencia dejó más posibilidades sin aprovechar en ese sentido.

"Pero sospecho que, si volviéramos a hacer la clasificación, probablemente Ferrari podría optar por un plan más sencillo. Quizá elijan unos neumáticos blandos en la Q1, para mantenerlo más sencillo, y luego optimizarlo".

"Y probablemente, incluso desde el punto de vista de Mercedes, Antonelli es otro piloto que se perdió la FP1. Y creo que, en estas condiciones, eso podría haberle pasado factura. Así que aquí hemos superado un poco las expectativas. Si queremos mantenernos en esta posición, tenemos que seguir mejorando el coche".

Ferrari gana mucho tiempo a McLaren en las frenadas y en las curvas 12 y 13, exactamente en línea con el análisis de Stella Foto: GP Tempo

¿Ya no marca la diferencia la fortaleza de McLaren en el desarrollo?

Quizá lo más positivo sea que el paquete de mejoras de McLaren está rindiendo exactamente como se esperaba. El equipo con sede en Woking ha acumulado un impresionante historial de desarrollo durante la temporada en los últimos años, aunque Stella ha destacado que la situación es diferente para cada equipo bajo el reglamento de 2026.

"Tengo que decir que este año, por lo que puedo ver, prácticamente todos los equipos punteros han tenido éxito a la hora de introducir mejoras. Y creo que eso se debe a que el reglamento aún es relativamente inmaduro, y las oportunidades en cuanto al desarrollo del coche son casi como frutos maduros a los que hay que aprovechar".

"Por lo tanto, no creo que McLaren tenga ninguna ventaja especial del tipo: 'oh, todo lo que hacemos sale bien'. Creo que ahora todo el mundo está haciendo un buen trabajo a la hora de introducir mejoras exitosas".

En consecuencia, Stella cree que se trata principalmente de mantener el ritmo actual de progreso durante el mayor tiempo posible dentro de las limitaciones del tope presupuestario.

"Creo que dependerá más bien de cuántas mejoras puedan ofrecer los equipos punteros hasta ahora y de lo que quede para el resto de la temporada, ya que solo estamos a mitad de camino. Por eso, creo que es demasiado pronto para decir si esto supone un punto de inflexión para McLaren o no".